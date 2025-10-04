Tragedia en Córdoba: un productor rural murió atropellado por su propia camioneta

Un hombre de 83 años murió trágicamente en la provincia de Córdoba al ser embestido por su propia camioneta automática, mientras realizaba tareas en un establecimiento rural cercano a la ruta nacional 7.

La víctima del dramático episodio fue identificada como Víctor Juan Funes, un reconocido productor agropecuario y criador de caballos en Vicuña Mackenna, en el sur de la provincia mediterránea.

Según lo que pudo reconstruirse hasta ahora de lo sucedido, Funes habría llegado hasta el establecimiento “El Esquinero” -ubicado cerca del kilómetro 590 de la ruta 7, a unos 5 km de Vicuña Mackenna- para realizar tareas relacionadas con su labor rural.

Las primeras versiones indican que el hombre habría bajado de la camioneta, una Toyota Hilux con caja automática, para efectuar tareas en el campo cuando la camioneta comenzó a moverse sola y lo atropelló.

El hijo de la víctima llegó al campo el jueves a la noche para realizar un recorrido y se encontró con su padre sin vida debajo de la Toyota Hilux. Fue él quien dio aviso al 911.

Una dotación de bomberos fue la primera en arribar y alertó a la Policía tras constatar la presencia del cuerpo.

Tras la denuncia, el Fiscal de Instrucción de Primera Nominación, Pablo Jávega, dispuso la realización de las pericias por parte de Policía Científica.

El cuerpo de Funes fue trasladado a la morgue del Hospital San Antonio de Padua para la realización de la autopsia por parte del médico forense.

La causa fue caratulada como «Muerte de etiología (causa) dudosa», y se espera el resultado de la necropsia y de los informes técnicos que permitan determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que, por el momento, no existen indicios de un hecho delictivo, aunque se mantienen prudentes hasta contar con los resultados finales de las pericias.