Tragedia en Córdoba: instructor de vuelo se arroja de avión y su alumna aterriza la aeronave

Leandro Andrés Bertazzo, instructor de vuelo de 42 años, se arrojó de un avión durante un vuelo en Córdoba, causando conmoción entre sus colegas y la comunidad aeronáutica. Su jefe y director de la academia Flying Parrot Córdoba, Eduardo Álvarez, expresó su profundo pesar: “Era un amigo. No hay forma de entender lo que pasó”.

El incidente ocurrió cuando Bertazzo volaba acompañado por una alumna de 22 años, quien tenía licencia de piloto privado. Ante la emergencia suscitada tras la caída del instructor, la joven logró aterrizar el avión Cessna C-150 sin mayores dificultades, demostrando madurez y profesionalismo en una situación crítica.

Según relató Álvarez en Radio Mitre Córdoba, Bertazzo, alumno destacado de la academia desde hacía una década, tomó la trágica decisión a bordo de la aeronave. “Leandro le dijo a la alumna: ‘Vos sabés lo que tenés que hacer, seguí para adelante’. Luego acomodó su cabina, se sacó los auriculares y el cinturón, abrió la puerta —que es muy difícil de abrir en vuelo— y se tiró”, detalló. El director comparó la apertura de la puerta en pleno vuelo con abrir una puerta de auto a 200 kilómetros por hora, destacando la complejidad y el estado mental que pudo haber llevado a tomar esa acción.

Tras recibir el aviso de la alumna, Álvarez despegó para buscar a Bertazzo y, luego de 15 a 20 minutos, localizó el lugar de la caída. La Patrulla Rural Centro y un servicio de emergencias llegaron al sitio, donde solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El director de Flying Parrot Córdoba aseguró que nadie en la institución había detectado conductas extrañas ni señales que anticiparan esta tragedia. “Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Había volado con un alumno antes”, recordó. Además, destacó la estrecha relación profesional entre instructores y alumnos, y el desconcierto general ante lo ocurrido: “Estamos todos shockeados”.

Bertazzo había desarrollado su carrera íntegramente en la academia, obteniendo diversas licencias que lo llevaron a convertirse en piloto de transporte de línea aérea (PTLA), piloto comercial de primera clase e instructor de vuelo. Además, tuvo experiencia laboral en Chile. Tras el incidente, se supo que había concurrido a un instituto neuropsiquiátrico, un dato conocido únicamente por su familia.

La Justicia Federal de Córdoba, con competencia en incidentes aéreos, continúa la investigación para determinar las circunstancias que rodearon esta trágica muerte.