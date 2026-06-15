Tragedia del rope jumping en Brasil: los detenidos dicen que ninguno estaba a cargo de atar a la joven a la que arrojaron desde un puente

La justicia brasileña ordenó la prisión preventiva para los tres instructores acusados del homicidio de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que falleció tras ser arrojada desde un puente este fin de semana en la ciudad de Limeira, en el interior del estado de São Paulo.

La medida fue dictada por el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal, quien dispuso la detención de Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. Según la resolución judicial, la prisión preventiva se fundamenta en indicios de que los acusados intentaron abandonar el lugar del incidente y podrían interferir en las investigaciones.

El accidente, registrado en varios videos captados con celulares, incluido el de su novio, muestra a la joven siendo conducida hasta la plataforma de lanzamiento por miembros del equipo responsable de la actividad. Se trataba de una práctica recreativa común en la zona: el rope jumping, que consiste en saltar desde un puente a 40 metros de altura sujeto a una cuerda. Esta modalidad se diferencia del bungee jumping, pues en lugar de utilizar un elástico para rebotar, el participante queda suspendido.

Sin embargo, por razones que aún investiga la justicia, quienes debían garantizar la seguridad de Maria Eduarda no tomaron las precauciones necesarias, lo que provocó que ella cayera al suelo y falleciera poco después debido a las heridas.

Los tres acusados se desligaron de la responsabilidad en sus declaraciones, afirmando que el equipo no tenía asignado a nadie encargado de atar la cuerda antes del salto. En su declaración ante la Policía Civil, Luis Felipe Feliciano Egoroff aseguró que cobraban 180 reales por cada intento y que no existía una división fija de tareas durante los saltos, realizando la revisión del equipo en conjunto. Al ser consultado sobre si era responsable de instalar o verificar el equipo de seguridad antes del salto de Maria Eduarda, respondió que no lo recordaba, según informó el diario Fantástico.

Por su parte, Maicon Fernandes Cintra sostuvo haber participado en la revisión del equipo, pero tampoco recordó si realizó esa inspección en el salto fatal.

El abogado defensor, Rafael Gomes dos Santos, indicó que sus clientes parecen encontrarse en estado de shock y no pueden explicar lo sucedido.

Testigos relataron que, tras el incidente, los instructores se cambiaron de ropa e intentaron huir por una zona de vegetación. En su fallo, el juez consideró que la muerte ocurrió en circunstancias evitables y la atribuyó a una “negligencia grave” en una actividad comercial de alto riesgo, evidenciando la omisión de un equipo de seguridad indispensable.

Además, el magistrado advirtió sobre el riesgo de reiteración de conductas peligrosas, dado que los imputados realizaban estas actividades con frecuencia sin ninguna formalización ante las autoridades municipales.

La investigación judicial trata el caso como homicidio doloso. De las seis personas involucradas, tres permanecen detenidas, precisamente quienes levantaron a la estudiante y la arrojaron desde el puente.

La Policía Civil también indaga la desaparición de una cámara que, según los videos, Maria Eduarda sostenía en el momento del salto. Hasta el momento, el dispositivo no ha sido hallado.