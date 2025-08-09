Trabajador de gomería murió aplastado por un camión en Pampa del Infierno

9 de agosto de 2025 Lectores: 97

Pampa del Infierno, 9 de agosto de 2025. Un empleado de una gomería perdió la vida este sábado en la colectora Sur de la Ruta Nacional N° 16 tras ser aplastado por un camión que, según relatos, habría sufrido una falla en los frenos mientras la víctima trabajaba en el cambio/emparche de una rueda.

La víctima fue identificada como Gustavo Ávalos. Testigos y el propietario del taller relataron que Ávalos se encontraba reparando la rueda de un primer camión cuando un segundo vehículo se aproximó, sufrió una pérdida de control y lo empujó contra el rodado estacionado, atrapándolo.

Respuesta de emergencia y actuaciones

Personal de los servicios de emergencia acudió al lugar, pero constataron que Ávalos ya había fallecido al arribar. La escena fue preservada por las fuerzas de seguridad para la realización de las pericias correspondientes.

Investigación en curso

La Fiscalía N.º 1 de Sáenz Peña fue notificada y dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Sáenz Peña para efectuar las pericias técnicas que permitan determinar las causas exactas del siniestro. El hecho se encuentra bajo investigación mientras se aguardan los resultados de los estudios forenses y mecánicos.

Se investigan responsabilidades por la supuesta falla de frenos y las circunstancias laborales en las que se produjo el accidente.