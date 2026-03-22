Trabajaba en un hospital y descubrió que su esposo había sido trasladado allí por un ataque de tiburón: «Me desplomé»

Una enfermera de urgencias un hospital de Estados Unidos descubrió que su esposo había sido trasladado allí por un ataque de tiburón, según medios locales.

Todo comenzó el 18 de marzo alrededor de las 5:18 de la tarde en las costas de California, de acuerdo con un comunicado difundido por las autoridades del estado.

En ese momento, informó el portal del noticias nacional ABC News, un surfista estadounidense de 39 años llamado James protagonizó un incidente en el mar a pocos metros de Big River Beach —ubicada dentro del parque estatal Mendocino Headlands State Park— en la costa norte de California.

El hombre fue mordido en las piernas por un tiburón mientras surfeaba en la zona, según un comunicado del Departamento de Parques y Recreación de California (California State Parks).

«No puedo morir ahora»

«Pude ver la cabeza del tiburón asomando un poco por encima del agua», declaró James a ABC News. Tras el ataque inicial, debió enfrentarse al escualo para salvar su vida. En aquel entonces, se armó de valor recordando a su familia: «Pensé en mi mujer y en mi hijo y me dije a mí mismo: ‘No puedo morir. No puedo morir ahora’».

El surfista explicó al mismo medio que entró en «modo supervivencia» y empezó a golpear el hocico del tiburón con la intención de liberarse de la situación. Afortunadamente, tiempo más tarde, el animal marino lo soltó y se marchó.

A continuación, James se mantuvo arriba de su tabla de surf y nadó como pudo hasta la orilla, donde fue asistido por tres guardavidas fuera de servicio que se encontraban nadando allí.

«A raíz de las heridas sufridas, el hombre de 39 años tuvo que ser trasladado a un hospital. De acuerdo con ABC News, en ese mismo establecimiento trabaja su esposa, Chloe, enfermera de urgencias.

«Es mi mayor temor, que le pase eso a él»

«Estaba trabajando en la sala de urgencias y me desplomé en el suelo (cuando se enteró de lo que le sucedió a su marido), diciendo: ‘¿Qué?’. Es mi mayor temor, que le pase eso a él (se refiere al ataque de un tiburón)», afirmó la mujer al mismo medio.

Afortunadamente, su esposo vive para contar la impactante anécdota. «Me encanta tanto el surf que me entristecería mucho no volver a practicarlo. En lo que respecta a lo demás, tuve muchísima suerte», reflexionó James.

Debido al incidente, las autoridades resolvieron cerrar playas de la zona durante 48 horas y alertar a la población con carteles y otras medidas.

Por otro lado, oficiales del Departamento de Vida Silvestre de California (California Department of Wildlife) confirmaron, en conversación con ABC News, que tomaron muestras de ADN para tratar de comprender con mayor precisión las circunstancias del incidente. Se desconoce a qué especie de tiburón pertenecía el ejemplar del ataque.

«El Departamento de Parques y Recreación de California desea recordar a los visitantes que los tiburones son una parte importante del ecosistema costero y que los encuentros entre personas y tiburones son poco frecuentes», indicó la entidad en un comunicado.