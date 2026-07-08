Toviggino ahora le pidió a la Justicia que borren de X a uno de los denunciantes de la corrupción en AFA que destapó la lujosa mansión de Pilar

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, investigado por la Justicia en varias causas por presuntas irregularidades en el manejo del dinero del fútbol argentino, solicitó judicialmente que se elimine de la red social X la cuenta de uno de sus denunciantes, el legislador porteño Facundo Del Gaiso, para impedir que lo mencione nuevamente en esa plataforma.

A través de un escrito presentado por su abogado defensor, Gregorio Dalbón, Toviggino requirió “la suspensión y/o desactivación de la cuenta identificada como @FacundoDelGaiso en la plataforma X (https://x.com/FacundoDelGaiso)”. En otras palabras, pidió que desconecten al legislador de la red social, antes conocida como Twitter, donde Del Gaiso expone minuto a minuto sus hallazgos sobre manejos irregulares en la conducción del fútbol argentino.

Dalbón también solicitó la prórroga de la medida cautelar dictada por el Juzgado Criminal y Correccional N°13 el 9 de abril pasado, que impone por tres meses una fuerte restricción de contacto de Del Gaiso con Toviggino. El fallo, firmado por el juez Diego Slupski, prohibió al legislador comunicarse con el tesorero de AFA “por cualquier medio, ya sea telefónico, digital, redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro formato que permita la interacción directa o indirecta”. Asimismo, incluye la prohibición de contacto digital o tecnológico, incluso la captación y reproducción de imágenes del domicilio, vehículos, actividades o vida cotidiana de cualquier miembro de la familia de Toviggino.

La sentencia también impuso una prohibición de acercamiento al domicilio familiar de la mano derecha de Tapia, ubicado en Pilar, a pocos kilómetros de la lujosa mansión en Villa Rosa que es el epicentro de la primera denuncia presentada por Del Gaiso, Elisa Carrió y Matías Yofe, dirigentes de la Coalición Cívica, instrumento que puso bajo la lupa judicial a la AFA.

La restricción incluye también los lugares de trabajo de Toviggino, lo que impide que el legislador se acerque a menos de 500 metros de las oficinas de la entidad.

El origen de la causa se remonta a diciembre de 2025, cuando Del Gaiso, Carrió y Yofe denunciaron ante la Justicia que Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada, figuran como propietarios de una imponente propiedad en Villa Rosa, Pilar, que cuenta con helipuerto, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, un garaje con autos de colección e instalaciones deportivas múltiples.

En la denuncia, plantearon dudas sobre el verdadero rol de Pantano y su madre, solicitando que se investigue si actúan como presuntos testaferros de las autoridades de la AFA. Como parte de las pruebas, aportaron un mensaje en X de Carlos Tévez que señalaba a Pablo Toviggino y vinculaba al dirigente con la mansión: “Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Toviggino. Además de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Baba”, escribió el ícono xeneize el 5 de marzo de 2024.

La Justicia vinculó estos hechos y comprobó que Tévez adquirió el terreno en julio de 2017 sin construir nada; en 2023 le vendió el predio a la empresa Malte, con nexos societarios y directivos relacionados con el emporio de Toviggino; y que Malte luego vendió la propiedad a Real Central SRL, firma de Pantano y su madre, el 30 de mayo de 2024.

El avance de la investigación y la aparición de nuevas pruebas llevaron a Del Gaiso y Yofe a ampliar su denuncia, incorporando a Toviggino. A partir de ello, el tesorero, a través de Dalbón, apuntó contra los dirigentes de la Coalición Cívica y varios periodistas, y solicitó medidas cautelares para que no se lo mencione más.

En abril, logró una cautelar que estableció un “bozal legal” para silenciar a Del Gaiso, medida que fue cuestionada por vulnerar la libertad de expresión al configurar una censura previa. El juez argumentó que “la prohibición de contacto digital o tecnológico no puede interpretarse de manera extensiva como una censura previa ni como una limitación autónoma a la libertad de expresión, pues su alcance se encuentra estrictamente circunscripto a evitar interacciones -directas o indirectas- respecto de las personas protegidas por la medida”.

Paralelamente, junto con Tapia, consiguieron una medida cautelar otorgada en mayo por el juez Walter Saettone, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, que impuso prohibición de contacto a Del Gaiso, Yofe y media docena de periodistas, todos denunciados por supuesta extorsión agravada.

En medio del Mundial 2026, días antes del partido en que Argentina remontó y derrotó 3-2 a Egipto, Dalbón reforzó el pedido de prórroga de la primera cautelar y, además, solicitó judicialmente que se elimine la cuenta de Del Gaiso en X, para impedir que siga hablando de Toviggino en esa red social.

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