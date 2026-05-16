«Totalmente inoportuno»: piden a ARCA que frene embargos sobre cuentas a cobrar por parte de empresas en problemas

La Cámara de Comercio y Servicios (CAC) solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que detenga los embargos a empresas en crisis. En una carta dirigida a Andrés Vázquez, titular del organismo estatal, con copia a Luis Caputo, la entidad pidió que se instruya a las áreas legales a suspender la traba de embargos sobre cuentas a cobrar de compañías en dificultades.

En la misiva, firmada por Mario Grinman, la CAC advirtió que cortar el flujo comercial de las MiPyMEs «puede agravar su situación hasta un punto irreversible e incluso empujar a las más pequeñas a la marginalidad».

Grinman señaló que existe gran preocupación entre los asociados respecto a los embargos ejecutados por ARCA en el marco de acciones de cobro compulsivo. «Nos referimos en particular a la traba de embargos sobre sumas a cobrar de sus clientes, quienes son notificados para que retengan los pagos y los depositen a favor de ARCA hasta completar la suma embargada», precisa la carta fechada el viernes 15, tras haber enviado otra comunicación similar la semana anterior.

La nota aclara que, aunque reconocen que estas medidas cautelares están dentro de las facultades legales de ARCA y buscan defender el crédito fiscal, consideran que son «totalmente inoportunas en las actuales circunstancias».

Grinman explicó que una amplia proporción de las empresas, en especial las MiPyMEs, atraviesan serias dificultades debido a la reducción de ventas y márgenes, los altos costos, las elevadas tasas de interés y las limitaciones en el acceso al crédito. Además, atribuyó esta situación a «los desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración».

Según la CAC, el Gobierno «debería acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permiten atisbar». Por ello, solicitan que se instruya a las áreas legales de ARCA para evitar este tipo de medidas precautorias y, al mismo tiempo, flexibilizar las condiciones para acceder a planes de facilidades de pago.

«Esta medida solicitada preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, al tiempo que posibilitará la recuperación del crédito fiscal», concluye la carta.