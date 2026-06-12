Tom Hanks vuelve en Toy Story 5 y cuenta qué es lo mejor de ser un juguete

Desde hace más de 30 años, Woody y Buzz Lightyear nos han acompañado y divertido. Protagonistas desde la primera película *Toy Story* (1995), ahora regresan con *Toy Story 5*, que se estrenará en Argentina el miércoles 17 de junio, un día antes de lo habitual. Volveremos a escuchar las voces de Tom Hanks y Tim Allen en estos emblemáticos personajes.

En *Toy Story 4*, hace siete años, Woody se había alejado del grupo. Ahora, en esta nueva entrega, regresa para ayudar a Jesse, la vaquera, y a Buzz cuando Bonnie, la actual dueña de los juguetes, enfrenta dificultades. La verdadera problemática surge porque, al recibir una tablet de regalo, Bonnie comienza a dejar de lado, aunque con pesar, a sus amigos juguetes.

*Clarín* mantuvo una extensa entrevista con Tom Hanks y Tim Allen, mucho más profunda que las habituales realizadas por Zoom, en la que se abordaron diversos temas.

**Visitando la Patagonia**

—¿Conocen Argentina? ¿Han venido a nuestro país? ¿Saben algo de nuestro cine o cultura? —preguntamos.

—*Tim Allen:* Sí, conozco. Viajé con mi hija mayor por Sudamérica durante bastante tiempo y terminamos en Argentina, donde visitamos la Patagonia y la Antártida. También estuvimos en Buenos Aires, y debo decir que fue una experiencia maravillosa, siendo honesto.

—*Tom Hanks:* Lamentablemente, aún no conozco Argentina y no sé cuándo podré ir, pero me encargaré de hacerlo porque me gusta cómo te ves y quiero conocerte a ti y a tus vecinos.

**La influencia de sus hijos en los personajes**

—Han pasado 30 años desde la primera película de Woody y Buzz. Seguramente la forma en que abordaron sus roles estuvo influenciada por el hecho de que sus hijos eran pequeños.

—*Tom Hanks:* En 1995 tenía tres hijos y ahora cuatro. Su forma de jugar y de inventar era muy evidente para mí cada día, gracias a su imaginación. En aquel entonces, con poca tecnología, los juegos eran esenciales en nuestro crecimiento y quería transmitir esa energía imaginativa en el personaje.

—*Tim Allen:* Exacto. Yo tenía a mi primera hija, que tenía un gran cuarto de juegos con un pequeño equipo de cocina con el que jugábamos mucho. Esa experiencia me influenció para dar vida a Buzz.

**¿Cambian la voz si los personajes no cambian?**

—Todos crecemos y ustedes interpretan a personajes que permanecen iguales. ¿Al hacer la voz, se enfrentan al mismo personaje o a una versión distinta, influida por quiénes son ustedes ahora?

—*Tom Hanks:* Woody es un personaje muy claro. En cuestión de segundos entiendo lo que debo hacer, luego viene la energía, los brazos, los gritos… ¡Vamos, chicos, tenemos que regresar!

—*Tim Allen:* ¡Usa los brazos!

—*Tom Hanks:* ¡Jessie necesita nuestra ayuda! (gesticulando exageradamente).

—*Tim Allen:* Y allá vamos.

—*Tom Hanks:* Así de simple.

**El aporte de *Toy Story 5***

—La película original fue revolucionaria por su temática y animación. ¿Cuál creen que es la principal contribución de *Toy Story 5*?

—*Tim Allen:* He trabajado construyendo Hot Rods en North Hollywood, California, y noté la diferencia entre quienes solo hablan y quienes hacen el trabajo. Ver la satisfacción en quienes trabajan con sus manos es muy especial. Eso quise resaltar en la película.

No hay nada malo con las tablets o las pantallas, el problema es usarlas para algo inútil. Los humanos tenemos las manos para crear y entretenernos, y la computadora no puede indicarte cómo hacerlo.

—¿Qué es lo mejor, en su opinión, de ser un juguete?

—*Tom Hanks:* Tener claridad de propósito.

—*Tim Allen:* Exactamente.

—*Tom Hanks:* Sabes exactamente qué tienes que hacer: hacer feliz a un niño. Nuestro trabajo es estar ahí para jugar y darlo todo. En esta película, Jesse se da cuenta de que su propietaria, Bonnie, está perdiendo la capacidad de usar su imaginación y la alegría de jugar. Por eso nosotros existimos: para ser jugados y brindar esas horas de creatividad a quienes nos poseen.

Por eso, cuando me preguntan si quiero seguir interpretando a Woody, respondo que estoy disponible, porque tiene una claridad de propósito única.

**Hablando de personajes animados infantiles**

—¿Cuáles eran sus personajes animados favoritos cuando eran niños?

—*Tom Hanks:* (piensa unos segundos) ¡Qué buena pregunta!

—*Tim Allen:* Me gustaba Wile E. Coyote y el Correcaminos. ¿Ustedes tuvieron a Woody Woodpecker (El Pájaro Loco) en Argentina?

—¡Sí, claro!

—*Tim Allen:* Me gustaba mucho Woody Woodpecker.

—*Tom Hanks:* (imita sonidos del personaje) ¡Eh, eh, eh, eh!

—*Tim Allen:* También me gustaba Mickey Mouse, especialmente en *Fantasía*. Que mencionara a Woody Woodpecker siendo empleado de Disney…

—*Tom Hanks:* ¿Qué dijiste? No lo escuché…

—*Tim Allen:* Pero también mencioné a Wile E. Coyote, que funciona igual.

—*Tom Hanks:* Sé que en los países escandinavos el Pato Donald es más popular que Mickey Mouse, porque representa un estado de furia. No lo comprendo del todo (imita la voz del Pato Donald).

—*Tim Allen:* Lo tradujiste bien.

**Tom