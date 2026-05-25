Tom Hanks, sin personaje mediante, vuelve a la TV con un impactante documental que bucea en la historia de la Segunda Guerra Mundial

Después de años vinculado audiovisual y personalmente a los relatos sobre la Segunda Guerra Mundial, Tom Hanks vuelve a sumergirse en uno de los períodos más oscuros y decisivos del siglo XX con una ambiciosa producción documental que promete convertirse en un hito televisivo.

Se trata de Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks, una serie de 20 episodios que estrenará History el próximo 25 de mayo. La propuesta busca reconstruir el conflicto bélico desde una perspectiva contemporánea, humana y profundamente inmersiva.

El actor de Forrest Gump participa no solo como narrador y presentador, sino también como productor ejecutivo, reafirmando su conexión artística con este periodo histórico que ya había explorado en emblemáticas producciones como Band of Brothers, The Pacific, Greyhound: en la mira del enemigo y Los amos del aire.

Esta vez, el enfoque es distinto. Alejada de las reconstrucciones ficcionalizadas, la serie trabaja directamente sobre imágenes reales restauradas, registros inéditos y audios históricos recuperados tras más de una década de investigación y trabajo de archivo. El resultado busca generar una sensación de cercanía pocas veces vista en documentales históricos televisivos.

Según explicó el propio Hanks, gran parte del material incluido nunca había sido mostrado públicamente y permite observar el conflicto desde una dimensión mucho más tangible. “Ahora muestra lo que pasó. Y eso es enorme”, destacó el actor sobre la potencia visual de la producción.

La serie reconstruye los momentos más decisivos de la guerra: desde el ascenso del nazismo y la invasión de Polonia, hasta Pearl Harbor, Stalingrado, Normandía y el desenlace nuclear en Hiroshima y Nagasaki. A lo largo de los episodios, también profundiza en aspectos menos abordados habitualmente en pantalla, como las operaciones de espionaje, la propaganda política, la resistencia clandestina y las tensiones internas entre los propios Aliados.

El proyecto combina análisis geopolítico con historias personales de soldados y civiles afectados por el conflicto, buscando dimensionar el impacto humano detrás de las grandes decisiones militares. El Holocausto, los bombardeos sobre ciudades y el desgaste psicológico de millones de personas forman parte central del relato.

Entre los especialistas convocados figuran historiadores y expertos internacionales como Antony Beevor, Simon Sebag Montefiore, Jon Meacham y Dan Snow, entre otros, quienes aportan contexto político, militar e historiográfico en cada episodio.

La primera tanda de capítulos se emitirá cada lunes, desde el 25 de mayo hasta el inicio de la Copa Mundial de Fútbol, a las 21 horas. Abrirá con el comienzo y la expansión inicial del conflicto entre 1939 y 1943, mostrando acontecimientos clave como la invasión nazi a Polonia, el Blitz sobre Gran Bretaña, la Operación Barbarroja y el ataque a Pearl Harbor.

Luego, una segunda parte, que llegará tras el Mundial, se centrará en el tramo final de la guerra, con foco en Stalingrado, el desembarco en Normandía, el avance aliado hacia Berlín y la utilización de la bomba atómica sobre Japón. La serie también analizará cómo el final del conflicto abrió paso a la Guerra Fría y transformó definitivamente el orden mundial.