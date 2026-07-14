Tom Cruise y su asombrosa transformación en el trailer de Digger: «Nunca tuve un desafío tan grande»

Finalmente se lanzó el tráiler de Digger, la nueva comedia dramática dirigida por Alejandro González Iñárritu (Birdman), que muestra a un irreconocible Tom Cruise. Desde que el actor se transformó con prótesis y un traje para Una guerra de película (Tropic Thunder, 2008), no se había visto una metamorfosis similar.

La película, que llegará a los cines argentinos el 1° de octubre, presenta a Cruise en el papel de Digger Rockwell, “el hombre más poderoso del mundo”, quien intenta evitar un desastre ecológico de proporciones catastróficas. El film fue rodado en VistaVision, un proceso analógico de alta definición desarrollado en la década de 1950 y que ha vuelto a utilizarse en producciones recientes como El brutalista y Una batalla tras otra.

Antes del estreno del tráiler, Cruise participó en un evento de Warner Bros. en Los Ángeles donde calificó este proyecto como “diferente a todo lo que he hecho antes”. “Nunca tuve un desafío tan grande, ni Alejandro tampoco cuando empezamos”, afirmó el actor en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter. “Cuando vean esta película, entenderán que es totalmente original”.

En el avance, Cruise aparece con un peinado que disimula su calvicie, una barriga prominente y un marcado acento sureño, encarnando a un magnate petrolero cuya empresa estaría involucrada en un desastre ambiental que podría desatar una guerra nuclear. Según la sinopsis, Digger se embarca en una frenética misión para demostrar que puede salvar a la humanidad antes de que el caos que provocó destruya todo. El elenco se completa con John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophie Wilde.

Durante el evento en Los Ángeles, Cruise expresó su admiración por Iñárritu, que se remonta a la primera obra del cineasta mexicano, Amores perros. “¡Qué película tan brillante! Fue increíble”, destacó el actor según Variety. “Las actuaciones, el diseño, el color… Cada detalle estaba muy bien pensado y se sentía la poderosa voz humana de alguien increíblemente talentoso”.

El origen de Digger se remonta a hace aproximadamente siete años, cuando Iñárritu le presentó el guion a Cruise en varios días de lectura en voz alta. “Escuché todo lo que pasa por su mente para poder entenderlo y saber cómo contribuir”, contó el actor. “Fue hermoso. No hay nada mejor que estar, física y metafóricamente, al borde de un precipicio y decir: ‘Hagámoslo’. Confío en vos, y sé que será una experiencia increíble”.

En un mensaje de video proyectado durante el evento, Iñárritu relató que la idea de Digger surgió al finalizar El renacido (2015), filme que le valió el Oscar a Mejor director y el único premio de la Academia para Leonardo DiCaprio. “Fue justo después de El renacido cuando tuve una idea”, recordó. “No era un guion ni una película, sino una obsesión constante que me acompañó durante años. Sabía quién era este personaje, cómo hablaba, cómo sobrevivía y manipulaba la realidad para salirse con la suya. Pero tardé 10 años en hacer esta película porque no buscaba una historia, sino la manera correcta de contarla. Es absurda, peligrosa y sin duda cómica, porque la fuente de la gran comedia es la tragedia”.