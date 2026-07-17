Todos los trabajadores y trabajadoras rurales ya pueden inscribirse en el Programa de Empleo Rural del RENATRE

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) convoca a todas las personas interesadas en trabajar en el sector agropecuario a inscribirse en el Programa de Empleo Rural (PER) , una herramienta gratuita que facilita el acceso a oportunidades laborales en todo el país.

Lanzado en marzo de este año, el PER promueve el empleo registrado mediante un servicio de intermediación laboral que vincula a trabajadores y trabajadoras rurales con empresas que necesitan cubrir puestos de trabajo, además de impulsar acciones de capacitación para fortalecer la empleabilidad y la productividad del sector.

En esta nueva etapa, el programa amplía su alcance para incorporar a todas las personas interesadas en desempeñarse en actividades agropecuarias, independientemente de que sean o no beneficiarias de la Prestación por Desempleo del RENATRE. Quienes deseen formar parte pueden completar sus datos en http://www.renatre.org.ar/ programa-empleo-rural/ , donde el equipo del Registro se contactará para construir un perfil laboral que permita vincularlos con futuras búsquedas.

«Queremos que cada vez más personas tengan la oportunidad de acceder a un empleo registrado. El Programa de Empleo Rural nos permite conocer su experiencia, acompañarlas y acercarlas a las oportunidades que ofrecen las empresas de todo el país», señaló el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

«Cada perfil que incorporamos al Programa representa una nueva oportunidad de acceder a un empleo formal. Queremos llegar a más familias rurales de todo el país y acompañarlos en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales», afirmó el director del RENATRE, José Voytenco.

Actualmente, el programa ya cuenta con más de 5.000 perfiles laborales relevados, lo que fortalece la capacidad del organismo para responder a las necesidades de personal que presentan las empresas rurales.

Por su parte, los empleadores también pueden participar de manera gratuita cargando sus búsquedas laborales a través del Portal RENATRE . A partir de esa información, el organismo identifica y acerca perfiles acordes a cada puesto, agilizando los procesos de contratación sin que ello implique compromiso de incorporación por parte de la empresa.