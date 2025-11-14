Todos los ganadores de los Premios Grammy Latinos, en una gran noche de Bad Bunny y con la consolidación de Ca7triel y Paco Amoroso

La noche de los Premios Grammy Latino 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dejó algunas certezas: el gran momento de Bad Bunny (el gran ganador de la noche), la consolidación de CA7TRIEL y Paco Amoroso en la escena internacional (que no sólo ganaron en categorías musicales, sino también visuales), la vigencia de Fito Páez y también la gran actualidad de la cantautora Natalia Lafourcade.

En la ceremonia conducida por Maluma y Roselyn Sánchez, Debí tirar más fotos, el disco de Bad Bunny fue quien más oropeles se llevó.

Aquí, la lista completa de los ganadores del Premios Grammy Latinos.

Álbum del Año

Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Mejor Nuevo Artista

Paloma Morphy

Mejor Canción Pop

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Bad Bunny se llevó el Grammy Latino más preciado, el del álbum del año. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Grabación del Año

Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

Canción del Año

Si antes te hubiera conocido – Karol G

Mejor Canción Urbana

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Urbana

Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

Fito Páez se alzó con dos galardones en la gala previa de los Latin Grammy 2025, por su álbum «Novela».. |

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Raíces – Gloria Estefan

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Veneka – Rawayana y Akapellah

Mejor Interpretación Reggaetón

Voy A Llevarte Pa Pr – Bad Bunny

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Fresh – Trueno

Mejor Canción Cantautor

Cancionera – Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade, otra de las grandes ganadoras en los Grammy Latinos. Foto: EFE/Jorge Zapata

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Compositor del Año

Edgar Barrera

Productor del Año

Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton

Mejor Canción Cantautor (compositores)

Cancionera – Natalia Lafourcade

Mejor Álbum Cantautor

Cancionera – Natalia Lafourcade

Mejor Canción Tropical

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

El rapero argentino Trueno también tuvo su premio. Foto: AP /John Locher

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Mejor Canción Alternativa

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum de Música Alternativa

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Rock

(EMPATE):• La Torre – RENEE y Sale El Sol – Fito Páez

Mejor Álbum de Pop/Rock

Ya Es Mañana – Morat

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)

Mejor Diseño de Empaque

Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana)

Mejor Álbum de Música Banda

4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda

Los Nuevos Canticuentos también ganaron en elos Grammy Latinos. Foto: Reuters

Mejor Álbum de Música Infantil

Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

Caju – Liniker

Mejor Álbum de Rock

Novela – Fito Páez

Mejor Álbum de Salsa

Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Canción de Pop/Rock

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

(EMPATE):• Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC• Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet

Mejor Álbum de Tango

En Vivo 20 años – Tanghetto

Mejor Álbum de Música Flamenca

Flamencas – Las Migas

Mejor Álbum Folclórico

Joropango – Kerreke y Daniela Padrón

Mejor Álbum Cristiano en Español

Legado – Marcos Witt

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

O Mundo Dá Voltas – Baianasystem

Mejor Video Musical Versión Corta

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Ca7riel y Paco Amoroso también se llevaron dos premios por sus videos. Foto: EFE/Armando Arorizo

Mejor Video Musical Versión Larga

Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Puñito de Yocahú – Vicente García

Mejor Álbum de Música Sertaneja

José & Durval – Chitãozinho & Xororó

Mejor Álbum de Música Norteña

La Lotería – Los Tigres Del Norte

Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido

Mejor Álbum Instrumental

Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet

Mejor Canción de Raíces

Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

Caju – Liniker

Mejor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileña

Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê

Mejor Canción en Portugués

Veludo Marrom – Liniker

Mejor Música para Medios Visuales

Cien años de soledad – Camilo Sanabria

Mejor Álbum de Música Clásica

Kaleidoscope – Isabel Dobarro

Conociendo Rusia (Mateo Sujatovich) ganó en los Grammy Latinos junto a Jorge Drexler. Foto: AP/John Locher

Mejor Arreglo

Camaleón – Cesar Orozco

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Cancionera — Natalia Lafourcade