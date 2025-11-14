Todos los ganadores de los Premios Grammy Latinos, en una gran noche de Bad Bunny y con la consolidación de Ca7triel y Paco Amoroso

La noche de los Premios Grammy Latino 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dejó algunas certezas: el gran momento de Bad Bunny (el gran ganador de la noche), la consolidación de CA7TRIEL y Paco Amoroso en la escena internacional (que no sólo ganaron en categorías musicales, sino también visuales), la vigencia de Fito Páez y también la gran actualidad de la cantautora Natalia Lafourcade.
En la ceremonia conducida por Maluma y Roselyn Sánchez, Debí tirar más fotos, el disco de Bad Bunny fue quien más oropeles se llevó.
Aquí, la lista completa de los ganadores del Premios Grammy Latinos.
Álbum del Año
Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Mejor Nuevo Artista
Paloma Morphy
Mejor Canción Pop
El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
Bad Bunny se llevó el Grammy Latino más preciado, el del álbum del año. Foto: AP Photo/Chris Pizzello
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Grabación del Año
Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
Canción del Año
Si antes te hubiera conocido – Karol G
Mejor Canción Urbana
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Urbana
Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
Fito Páez se alzó con dos galardones en la gala previa de los Latin Grammy 2025, por su álbum «Novela».. |
Mejor Álbum Tropical Tradicional
Raíces – Gloria Estefan
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
Veneka – Rawayana y Akapellah
Mejor Interpretación Reggaetón
Voy A Llevarte Pa Pr – Bad Bunny
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
Fresh – Trueno
Mejor Canción Cantautor
Cancionera – Natalia Lafourcade
Natalia Lafourcade, otra de las grandes ganadoras en los Grammy Latinos. Foto: EFE/Jorge Zapata
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Compositor del Año
Edgar Barrera
Productor del Año
Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton
Mejor Canción Cantautor (compositores)
Cancionera – Natalia Lafourcade
Mejor Álbum Cantautor
Cancionera – Natalia Lafourcade
Mejor Canción Tropical
Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
El rapero argentino Trueno también tuvo su premio. Foto: AP /John Locher
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Mejor Canción Alternativa
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum de Música Alternativa
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Rock
(EMPATE):• La Torre – RENEE y Sale El Sol – Fito Páez
Mejor Álbum de Pop/Rock
Ya Es Mañana – Morat
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)
Mejor Diseño de Empaque
Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana)
Mejor Álbum de Música Banda
4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda
Los Nuevos Canticuentos también ganaron en elos Grammy Latinos. Foto: Reuters
Mejor Álbum de Música Infantil
Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
Caju – Liniker
Mejor Álbum de Rock
Novela – Fito Páez
Mejor Álbum de Salsa
Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Mejor Canción de Pop/Rock
Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
(EMPATE):• Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC• Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet
Mejor Álbum de Tango
En Vivo 20 años – Tanghetto
Mejor Álbum de Música Flamenca
Flamencas – Las Migas
Mejor Álbum Folclórico
Joropango – Kerreke y Daniela Padrón
Mejor Álbum Cristiano en Español
Legado – Marcos Witt
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
O Mundo Dá Voltas – Baianasystem
Mejor Video Musical Versión Corta
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Ca7riel y Paco Amoroso también se llevaron dos premios por sus videos. Foto: EFE/Armando Arorizo
Mejor Video Musical Versión Larga
Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
Puñito de Yocahú – Vicente García
Mejor Álbum de Música Sertaneja
José & Durval – Chitãozinho & Xororó
Mejor Álbum de Música Norteña
La Lotería – Los Tigres Del Norte
Mejor Álbum de Música Tejana
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido
Mejor Álbum Instrumental
Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet
Mejor Canción de Raíces
Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío
Mejor Álbum de Samba/Pagode
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
Caju – Liniker
Mejor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileña
Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê
Mejor Canción en Portugués
Veludo Marrom – Liniker
Mejor Música para Medios Visuales
Cien años de soledad – Camilo Sanabria
Mejor Álbum de Música Clásica
Kaleidoscope – Isabel Dobarro
Conociendo Rusia (Mateo Sujatovich) ganó en los Grammy Latinos junto a Jorge Drexler. Foto: AP/John Locher
Mejor Arreglo
Camaleón – Cesar Orozco
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
Cancionera — Natalia Lafourcade