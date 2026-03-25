Todo sobre la nueva película del «Señor de los Anillos»: título, trama, director y lo que debes saber

El Señor de los Anillos vuelve a la gran pantalla con el anuncio de una nueva película que ha tomado a los fans por sorpresa. Bajo el título provisional de «The Lord of the Rings: Shadow of the Past» (La Sombra del Pasado), esta nueva entrega será escrita nada menos que por Stephen Colbert, el reconocido presentador de The Late Show y experto devoto de Tolkien, junto a su hijo Peter McGee y la veterana de la franquicia Philippa Boyens.

La película funcionará como una secuela técnica y, al mismo tiempo, como una pieza que rescata capítulos del libro original que nunca llegaron a verse en la trilogía de 2001.

In honor of Tolkien Reading Day and the destruction of the One Ring, we bring you a special announcement. pic.twitter.com/ufh9RLBIxO

— Warner Bros. (@warnerbros) March 25, 2026

El anuncio, realizado este 24 de marzo de 2026 por el propio Peter Jackson, confirma que esta cinta será la segunda de los dos grandes proyectos que Warner Bros. tiene en marcha. Mientras que la primera, «The Hunt for Gollum», llegará a los cines en diciembre de 2027 bajo la dirección de Andy Serkis, la película de Colbert se centrará en un viaje de nostalgia y secretos enterrados, 14 años después de la partida de Frodo hacia las Tierras Imperecederas.

¿De qué trata la nueva película del Señor de los Anillos? La trama de «Shadow of the Past»

La sinopsis oficial nos sitúa en una Tierra Media que aún guarda cicatrices de la guerra:

«Catorce años después del fallecimiento de Frodo; Sam, Merry y Pippin se disponen a desandar los primeros pasos de su aventura. Mientras tanto, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto enterrado hace tiempo y está decidida a descubrir por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse antes incluso de empezar».

A sequel movie to the ‘LORD OF THE RINGS’ trilogy is officially in the works.

Plot synopsis — 14 years after the passing of Frodo, Sam, Merry, and Pippin set out to retrace the first steps of their adventure. Meanwhile, Sam’s daughter, Elanor, has discovered a long-buried secret… pic.twitter.com/eHizZTHaF2

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 25, 2026

Stephen Colbert explicó que la idea nació de su obsesión por los capítulos iniciales de «La Comunidad del Anillo» (específicamente del capítulo III al VIII) que Jackson omitió en su día, como los encuentros en los Túmulos de las Quebradas. La película utilizará a los hobbits veteranos y a la nueva generación para explorar esos rincones oscuros y fieles al libro.

El regreso de Tom Bombadil y los «capítulos perdidos»: lo que veremos en la gran pantalla

La gran revelación de Stephen Colbert es que su historia rescatará la esencia de los capítulos del libro que Peter Jackson decidió omitir en 2001 por cuestiones de ritmo. El núcleo de «Shadow of the Past» se sumergirá en la travesía original de los hobbits a través de seis capítulos clave de La Comunidad del Anillo (del III al VIII), lo que confirma que finalmente veremos eventos legendarios como la Conspiración Enmascarada y el peligroso Atajo hacia los Hongos.

Sin embargo, el anuncio que ha paralizado a la comunidad es la inminente llegada cinematográfica de Tom Bombadil. Al centrarse en los capítulos «En casa de Tom Bombadil» y «Niebla en las Quebradas de los Túmulos», la película por fin dará vida al personaje más enigmático y antiguo de Arda, aquel que ni el Anillo Único podía corromper.

Ver a Sam, Merry y Pippin reviviendo estos pasos 14 años después de la partida de Frodo permitirá que la audiencia experimente, por primera vez, el terror de los Túmulos de las Quebradas y la magia pura del Bosque Viejo, cerrando una deuda histórica que la franquicia tenía con los lectores de Tolkien.

¿Quién es el director y el equipo creativo detrás de la nueva película del «Señor de los Anillos»?

Aunque Peter Jackson actúa como el gran arquitecto y productor desde Nueva Zelanda, el guion es la gran novedad:

Stephen Colbert: fanático nivel experto que incluso tuvo un cameo en El Hobbit.

Peter McGee: hijo de Colbert y guionista con experiencia en producciones como Star Wars: The Rise of Skywalker.

Philippa Boyens: ganadora del Oscar y co-guionista de las trilogías originales, asegurando que el tono sea 100% fiel a lo que ya conocemos.

¿Cuándo se estrenaría la nueva película del «Señor de los Anillos»?

Aún no hay una fecha exacta para «Shadow of the Past», pero el calendario de Warner Bros. deja un par de pistas:

Diciembre 17, 2027: estreno de «The Hunt for Gollum» (con Ian McKellen como Gandalf y Kate Winslet).

Producción de «Shadow of the Past»: iniciará inmediatamente después de que termine el rodaje de la película de Gollum, lo que sitúa su posible estreno para fines de 2028 o 2029.

Fidelidad absoluta y el regreso de Elijah Wood: las curiosidades del proyecto

Tras anunciar el final de su etapa en The Late Show para mayo de 2026, Colbert ha decidido convertir su obsesión por Tolkien en su nuevo trabajo a tiempo completo. Su ambición es clara: construir un puente perfecto que sea completamente fiel a los libros de 1950 y, al mismo tiempo, respete visualmente la estética de las películas de Peter Jackson que definieron el género hace dos décadas.

Uno de los puntos que más ha encendido las redes sociales es el posible retorno de las caras conocidas. Mientras que Ian McKellen ya está confirmado para retomar su túnica gris como Gandalf en la película de Gollum, Elijah Wood ha dejado pistas muy claras sobre su regreso como Frodo, posiblemente a través de los recuerdos o el diario que Sam, Merry y Pippin consultarán en su nueva travesía.