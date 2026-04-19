Todo lo que perdés cuando te roban el celular: cómo prevenirlo y qué pasos seguir después de un hurto

Hace pocos días, Emilia sufrió el robo de su teléfono mientras transitaba en su auto por Avellaneda. Los ladrones rompieron un vidrio para sustraer el celular, y al hacerlo con tanta fuerza arrancaron también el soporte del equipo. En cuestión de segundos, aprovecharon que Emilia tenía sus datos bancarios guardados en la aplicación MercadoLibre y realizaron varias compras fraudulentas.

En otro caso, José se detuvo en un semáforo de Bullrich y Santa Fe cuando un vendedor ambulante de pañuelos desechables se acercó a su ventanilla. Al girar para buscar dinero, vio cómo una mano se cruzó frente a él y le arrebató el teléfono que usaba como GPS. El dispositivo estaba encendido y sin bloqueo, lo que permitió al ladrón acceder a sus datos bancarios y solicitar préstamos en su nombre.

Guadalupe fue víctima de un robo mientras viajaba en el colectivo 68 hacia el centro. En la parada de Manuela Pedraza, un grupo de hombres subió al vehículo y le arrebató el iPhone cuando respondía un mensaje. Tras gritar para que se lo devolvieran y bajar para seguir a los delincuentes, no logró recuperarlo. Al llegar a su casa, rastreó el celular, que ya estaba apagado, aunque pudo bloquearlo para impedir el acceso a su información.

El robo de celulares es uno de los delitos más frecuentes en el país. En la Ciudad de Buenos Aires, ocupa el primer lugar en el ranking de robos, según el Ministerio de Seguridad, siendo Plaza Italia la zona más afectada. Según datos oficiales a los que accedió Clarín, en Argentina se sustraen alrededor de 2.400 teléfonos por día. El año pasado se relanzó la línea *910 para bloquear al instante los celulares robados.

### Herramientas para proteger tu equipo

Gustavo Sain, director de la Especialización en Cibercrimen de la Universidad FASTA y ex director nacional de Ciberseguridad, explicó a Clarín que existen tres niveles básicos de seguridad que todo usuario debe implementar: las medidas que provee el fabricante del equipo, las funciones del sistema operativo (Android o iOS) y la seguridad de las aplicaciones y servicios de internet que se utilizan.

La mayoría de los fabricantes incluyen funciones antirrobo, como el borrado automático remoto de datos, además de “carpetas seguras” para proteger información sensible. En cuanto a los sistemas operativos, es fundamental activar un código numérico y, de ser posible, un sistema biométrico, como huella dactilar o escaneo de iris, cuyos datos se almacenan en el dispositivo y no en la nube por seguridad. También se recomienda habilitar la función “buscar mi celular” para facilitar la localización en caso de pérdida.

En lo que respecta a las aplicaciones y sitios web, resulta clave utilizar contraseñas robustas y únicas para cada servicio, además de activar la verificación en dos pasos. Esto permite recibir alertas ante intentos de acceso desde ubicaciones no habituales, incluso si cuentan con alguna contraseña guardada.

### Aplicaciones bancarias y billeteras virtuales

El uso de apps bancarias y billeteras virtuales desde el teléfono es seguro siempre que se respeten las medidas básicas de protección. Sain recomienda no guardar las claves automáticamente en el dispositivo, sino ingresarlas manualmente en cada uso, complementando el acceso con un PIN o identificación biométrica.

Asimismo, advierte que estas aplicaciones no deberían emplearse en dispositivos compartidos o públicos, debido al riesgo de programas espía o keyloggers que capturan todo lo que el usuario escribe. Además, es peligroso operar desde redes WiFi abiertas, ya que pueden facilitar la interceptación de datos sensibles.

### Qué hacer tras un robo

El tiempo de reacción es fundamental para evitar fraudes o accesos no autorizados. Lo primero es bloquear el teléfono y activar el borrado remoto previo respaldo de datos, funciones que ofrecen los fabricantes y sistemas operativos vinculados a Google o Apple, siempre que estén configuradas previamente.

Esta medida busca impedir que terceros no autorizados accedan a la información almacenada, que incluye correos, redes sociales, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias y plataformas de compras.

En paralelo, es fundamental bloquear la línea telefónica, ya sea mediante el PIN de la tarjeta SIM o contactando a la empresa de telefonía móvil, para evitar que la línea sea usada en fraudes o suplantación de identidad.

Sain enfatiza que la prioridad debe ser proteger los datos y cuentas antes que cualquier otra gestión, especialmente si se advierte el robo horas después. Esto se debe a que muchos usuarios tienen el acceso automático a correos, redes sociales y aplicaciones, ya que sus contraseñas quedan guardadas en el dispositivo o en gestores integrados.

### Fraudes en aumento y errores habituales

Las estafas digitales en Argentina han crecido en frecuencia y sofisticación en los últimos años. Desde la pandemia, surgieron bandas organizadas dedicadas a este tipo de delitos.

Una de las modalidades más comunes es el robo de cuentas de WhatsApp. Los estafadores simulan ser representantes de empresas u organismos oficiales y solicitan a la víctima un código de seis dígitos enviado por SMS para, en realidad, acceder a la cuenta en otro dispositivo. Luego, contactan a familiares o amigos para pedir dinero bajo falsas urgencias o promesas.

Otro fraude frecuente es el del “depósito por error”, donde un impostor que se hace pasar por empleado bancario asegura haber recibido una transferencia equivocada y, mediante indicaciones confusas, accede a las cuentas de la víctima para vaciarlas.

El mayor error de las víctimas es confiar sin cuestionar. “No todo lo que sucede en internet es cierto ni todos son quienes dicen ser”, advierte Sain.