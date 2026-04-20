Tiroteo masivo en Luisiana: hombre mata a ocho niños y es abatido

Un hombre abrió fuego en varias viviendas de su vecindario en Shreveport, Luisiana, en la madrugada del domingo, provocando la muerte de ocho niños de entre 1 y 14 años y heridas a otras dos mujeres. Según informaron las autoridades policiales, el tiroteo fue consecuencia de una disputa doméstica. Tras el ataque, el agresor huyó robando un vehículo, pero fue abatido por la policía luego de una persecución.

Las víctimas, algunas familiares del tirador, fueron atentadas en al menos tres ubicaciones diferentes, incluyendo dos viviendas y un lugar al sur del centro de la ciudad. El portavoz de la policía local, Chris Bordelon, calificó la situación como “una escena de gran magnitud” y destacó la envergadura del operativo desplegado.

El gobernador de Shreveport, Tom Arceneaux, definió el hecho como “la peor tragedia” que ha vivido esta ciudad de aproximadamente 180.000 habitantes, y lamentó la jornada como “una mañana terrible”. Ante la gravedad del suceso, la Policía estatal se sumó a la investigación en apoyo a la fuerza local.

Las autoridades confirmaron que ningún agente policial resultó herido durante el operativo y solicitaron a la comunidad que colabore aportando fotos, videos o cualquier información que pueda ser útil para la investigación.

Este tiroteo masivo es el más letal registrado en Estados Unidos desde enero de 2024, según la base de datos elaborada por The Associated Press y USA Today junto con la Universidad Northeastern. En aquel episodio en un suburbio de Chicago, ocho personas también perdieron la vida.