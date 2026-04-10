Tiroteo en una despedida de soltero: el novio abrió fuego y mató a un amigo tras confundirlo con un ladrón

Cuatro amigos se reunieron en una cabaña en Oklahoma, Estados Unidos, para celebrar una despedida de soltero. Nolan Engel, de 22 años y próximo a casarse, fue arrestado durante la misma fiesta tras un trágico incidente que se investiga como «muerte sospechosa».

El tiroteo ocurrió cerca de la una de la madrugada del sábado en la propiedad alquilada por el grupo en Broken Bow, a unos 380 kilómetros al sureste de Oklahoma City. Según la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma (OSBI), Engel relató que, mientras se disponía a ir a dormir, escuchó golpes en la puerta principal y observó una figura oscura acercándose. Creyendo que se trataba de un intruso o ladrón, tomó su pistola de 9 mm y disparó para ahuyentar al desconocido.

Al acercarse minutos después al porche, Engel encontró a su amigo Braden Uhlmann, de 21 años, herido de bala en el pecho. Llamó a emergencias y la víctima fue trasladada a un hospital local, donde falleció posteriormente. No está claro si Uhlmann era parte del grupo que organizaba la despedida o si llegaba para sorprender a los cuatro hombres.

La Oficina del Sheriff del Condado de McCurtain solicitó la asistencia de la OSBI para investigar la escena. Al llegar, los policías conversaron con Engel, quien se identificó como el autor de los disparos y realizó declaraciones espontáneas. Tras el análisis de la evidencia, se confirmó que Engel disparó a Uhlmann.

Engel fue acusado de homicidio en segundo grado, detenido y alojado en la cárcel del condado de McCurtain. Al día siguiente, recuperó la libertad tras pagar una fianza de 250 mil dólares. Su próxima audiencia judicial está prevista para el 28 de abril.

Braden William Uhlmann, oriundo de Minnesota, fue recordado por su familia en un emotivo obituario, donde anunciaron una celebración de vida para el próximo 2 de mayo. Describieron a Braden como “un ser extraordinario, lleno de amor y compasión”. Destacaron su trayectoria como atleta, especialmente en fútbol americano, y su dedicación a los estudios de contabilidad en la Universidad Estatal Stephen F. Austin, con planes de graduarse en diciembre.

Además, familiares y amigos resaltaron su respeto y cortesía, su afición por mundos como Star Wars, Harry Potter y El Señor de los Anillos, y el profundo cariño que despertó en la comunidad, donde fue considerado como un hijo por muchas familias. En medio del duelo, pidieron que se recuerde a Braden con el amor y la luz que irradiaba durante su vida, afirmando que “él siempre será joven”.