Tiros en la Autopista 9 de Julio Sur: murió un hombre en un presunto intento de robo de una moto

Un presunto intento de robo de una motocicleta terminó con un hombre muerto este jueves en la Autopista 9 de Julio Sur, a pocos metros de la bajada de la avenida Suárez, en el barrio de Barracas.

El hecho ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana, cuando aparentemente tres delincuentes intentaron asaltar al conductor de una moto. Según fuentes oficiales, la víctima se defendió a disparos, provocando la muerte de uno de los atacantes antes de huir del lugar.

Uno de los disparos impactó en el pecho de un sospechoso, quien cayó gravemente herido sobre la autopista. Personal del SAME constató su fallecimiento; el hombre tenía aproximadamente 30 años.

Los otros dos presuntos delincuentes intentaron asistir a su compañero y subirlo nuevamente a la moto para escapar, pero finalmente lo abandonaron en el sitio y huyeron antes de la llegada de la Policía.

Las autoridades buscan a los dos prófugos e intentan determinar el paradero del hombre que disparó y se escapó. Hasta pasadas las 9 de la mañana, no había sido localizado ni identificado. Los investigadores también intentan establecer si contaba con autorización legal para portar el arma o si pertenece a alguna fuerza de seguridad.

En el lugar trabajó la Policía Científica de la Ciudad, que secuestró al menos dos vainas servidas y otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Como consecuencia del operativo, la bajada de avenida Iriarte permaneció completamente cerrada, lo que generó demoras importantes para quienes ingresaban a la Ciudad desde Avellaneda hacia avenida Montes de Oca. El tránsito fue desviado por la colectora hacia la calle Hornos, mientras largas filas de vehículos se acumulaban sobre la autopista.