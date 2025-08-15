Tini Stoessel sorprendió a sus fans mexicanos en la proyección del primer episodio de Quebranto: «Me gustó mucho volver a actuar»

Este viernes 15 de agosto termina la espera para los fans de Tini Stoeseel. Finalmente estrenará en Disney+ Quebranto, la serie con la que la argentina regresará a la actuación después de más de diez años. Y a pesar de que muchos ya caminan los paredes contando los minutos para verla, otros ya tuvieron el privilegio de disfrutar el primer episodio junto con el elenco.

El miércoles por la noche, a menos de 48 del estreno oficial, un grupo de fanáticos de Tini pudo ver en un adelanto exclusivo de la ficción en un evento que se llevó a cabo en el imponente Museo Soumaya de la Ciudad de México, del que Clarín fue testigo. Y sin esperarlo en lo absoluto, hacia el final, conocieron a los protagonistas de esta nueva historia que volvió a Stoessel a la pantalla chica.

“Hace rato que no la vemos actuando, y nunca la vimos en algo tan serio e importante. Creo que es una oportunidad perfecta para disfrutarla y verla”, dijo a este medio Santiago de 22 años, quien, como la mayoría de los presentes, se encontraba más que ansioso antes de la proyección.

Tini Stoessel y el elenco de Quebranto vieron el primer episodio de la serie junto con los fans. Foto: Disney

Y es que casi todos los que estaban en el lugar aseguran haber crecido junto con Tini, y haberla acompañado en cada paso que dio desde su debut en Violetta hasta ahora. “Es una gran oportunidad para quitarla de ese papel juvenil nos presentó la primera vez, para ahora bella en una versión más madura”, comentó Anna con brillo en los ojos, visiblemente ansiosa por ver el primer episodio de Quebranto.

«Desde chiquita sigo a Tini. Verla ahora desde un rol más adulto y verme a mí también adulta como ella es muy raro. En ciertas partes muchos nos perdemos en camino de un artista y de sus proyectos. Pero con Tini no nos pasa eso. La seguimos paso a paso desde hace años», sumo Judith, una de las integrantes del club de fans oficial de Stoessel en México.

El shock de lo desconocido

Desde el primer segundo en que Tini apareció en pantalla, todos sus fans la aplaudieron y alentaron. Pero ya a la mitad de la primera escena notaron lo fuerte que era lo que estaban por ver. Entre jadeos, comentarios por lo bajo y caras de sorpresa tuvieron que dejar aprender de lado a la estrella pop que admiran para empezar a familiarizarse a Miranda, una pianista prodigio con trastorno de ansiedad en busca de la verdad sobre sus padres biológicos.

Si bien se trata de una Stoessel nunca antes vista, lo cierto es que la audiencia compró esta nueva faceta al instante. El silencio en la sala se volvió absoluto, y se podía sentir como la tensión crecía en en lugar mientras la trama plantaba cada vez más dudas y menos respuestas para el público.

Decenas de fans vieron a Tini Stoessel volver a la actuación. Foto: Disney

Así, cuando llegaron los créditos, y con todos en el borde de su asiento, empezó a sonar The Scientist, la reconocida canción de Coldplay que sirve como cortina de cierre para cada uno de los episodios de Quebranto. Lety Shagun, la periodista mexicana a cargo de la conducción del evento, dijo unas palabras como conclusión y, para la emoción de los fans, anunció que todavía les quedaba algo por ver.

“Para esta sorpresa les voy a pedir que saquen su celular. Este es el momento en el que si pueden usarlo”, adelantó la presentadora, ya que, durante la proyección, el uso de aparatos electrónicos no se encontraba permitido. Sin más, presentó a Martín Barba, uno de los integrantes principales del elenco e interés amoroso de Tini en la ficción.

Con emoción, los fans recibieron al actor mexicano, y empezaron a entender que habían venido a mucho más que ver una serie. Entre más gritos y algunos silbidos le dieron la bienvenida, a Jorge López (Soy Luna, Elite), quien también sorprendió a todos con su presencia.

El verdadero descontrol en la sala, sin embargo, llegó con la entrada triunfal de Tini, quien recibió una cálida bienvenida de su público y logró que unos cuantos derramaran lágrimas de la emoción tan sólo con su presencia.

Así recibieron a Tini Stoessel en el Museo Soumaya de México

Luego de saludar y agradecer con la mirada a varios de sus fans, tanto la argentina como sus compañeros de elenco reflexionaron sobre Quebranto y lo que trajo el proyecto a sus vidas personales y profesionales.

«Este proyecto me encontró en un momento personal donde se juntaron muchísimas más cosas para tomar la decisión de volver a animarme a actuar. También lo sentí como un desafío en lo personal. Espero que la gente lo disfrute mucho, realmente fue muy lindo de vivir. Me gustó mucho volver a actuar», confesó Stoessel, ante la atenta mirada de sus seguidores mexicanos más fieles.

Luego, Jorge López sumó una reflexión sobre su regreso con Tini a Disney, pero desde un costado más maduro y crudo: «Para mí fue como volver a la casa de los padres. Disney es la casa que me vio crecer. Como Tini, yo partí con Disney, así que volver después de diez años es todo un honor. Es otro reto, otro desafío. Me tocó un personaje complicado, con muchas capas. Pero con la ayuda de un elencazo, compuesto por un ramillete de talento mexicano, argentino y chileno. Ojalá la gente la disfrute tanto como nosotros disfrutamos hacerla».

Jorge López, Tini Stoessel y Martín Barba en la proyección del primer episodio de Quebranto. Foto: Disney

Una química que traspasó la pantalla

A pesar de que Quebranto es una serie cargada de emociones pesadas que trata temas muy delicados, entre escena y escena, los actores confesaron que vivieron varios momentos divertidos, y crearon anécdotas que, hasta hoy, no pueden contar sin reír.

En medio de su aparición estelar, Martín Barba confesó que uno de los momentos más cómicos se dio cuando, por guión, Tini tenía que utilizar modismos mexicanos y decir palabras que, hasta ese momento, jamás había pronunciado. Y sin dudas, la que más le costó fue «Acuautla», el nombre de una localidad que parecía un trabalenguas para la argentina y que le costó bastantes repeticiones de su escena.

Tras las carcajadas de los presentes, Tini decidió demostrar que ahora su conocimiento de las palabras mexicanas es nivel experto, y se ganó los aplausos y el aliento total de sus fanáticos, quienes la emocionaron al canto de «Tini, hermana, ya eres mexicana».

Tini Stoessel fue ovacionada por sus fans mexicanos en la primera proyección de “Quebranto”

Por ese divertido momento y por las escenas que compartieron en pantalla, fue imposible de negar la química que existe entre los tres protagonistas, quienes aseguraron durante el evento que ya se consideran grandes amigos.

Los halagos que no paraban y el pedido del público de México

Una vez que los protagonistas de Quebranto terminaron con su relato, dos representantes del club de fans de Tini les acercaron flores al escenario. En un momento de silencio en el que los actores posaron para una foto con los obsequios, cada uno de los presentes, desde su asiento, le hizo llegar su mensaje a Stoessel, quien reaccionaba a cada grito.

La mayoría lanzó el clásico “te amo Tini”, sin más. Pero algunos, que le pusieron más creatividad al asunto, lograron generar el alboroto suficiente como para captar la atención de la artista.

Tini fue recibida con calidez por el público mexicano. Foto: Disney

“Tini traenos Futttura”, gritó una de las fans desde su asiento, desesperado por asistir a una de las fechas del festival que armó la artista, y debutará en Tecnópolis en octubre. Automáticamente, la sala completa se sumó al pedido al canto de “Futttura, Futttura, Futttura”. Lejos de evadir el tema, Stoseel confesó: «Obvio que me encantaría venir con Futttura acá».

Los fans mexicanos de Tini Stoessel le pidieron que salga de gira con su festival

Así, con la expectativa en alza, los integrantes del elenco de Quebranto abandonaron el lugar y empezaron los comentarios sobre la serie entre los fans. Y si hay algo que es seguro, es que ninguno salió decepcionado. Había un consenso general en la sala que aplaudía esta nueva faceta de Tini, que parece que va a llegar para quedarse.

«Se ve que va a ser una serie muy exitosa. Fue más de lo que esperaba. De hecho empecé a ver el capítulo y me daba ansiedad”, aseguró Andrea, una de las presentes. «Me dejó muchas más dudas que respuestas. Me encantó. Me dio muchas ganas de verla y se que en cuanto se estrene la voy a maratonear», sumó Manuel, quien también contó que viajará hasta Argentina para asistir a los shows de Futttura.

Ahora está por verse si el público general le da una recibida tan buena a Quebranto como los fans de Tini, y si esta serie logra marcar precedente para ver mucho más de Stoessel en pantalla.