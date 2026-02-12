«Tiene que ser un delito, no una contravención»: tras los incidentes por la reforma laboral, Jorge Macri pidió endurecer las penas y tildó a los violentos de «animales»

Después de los serios incidentes ocurridos en Plaza Congreso mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó que estos actos contra los bienes públicos sean considerados un delito.

«Desgraciadamente, estamos acostumbrados a que delincuentes, no manifestantes, intenten interrumpir el funcionamiento normal de la democracia. No son manifestantes, son delincuentes que generan caos. Son grupos minúsculos muy violentos, van preparados, tuvieron un plan, romper, lastimar, prender fuego a un policía o un edificio», declaró esta mañana Macri en una entrevista en Radio La Red.

«Tiene que ser considerado un delito. En la Ciudad si cometés un delito te vamos a identificar, te vamos a ir a buscar y te vamos a detener. Ya presentamos un proyecto y lo voy a plantear el día de apertura de sesiones, para que este tipo de desastres que ocurren contra los bienes públicos sean considerados un delito, no una contravención, porque no les importa una multa», agregó el jefe de gobierno de la Ciudad.

Macri puso énfasis en que este tipo de conductas debe considerarse un delito penal con consecuencias concretas -que incluyan la pena de prisión efectiva- porque «si no levantamos la vara de las consecuencias frente a estos animales, no vamos a lograr nunca tener un país normal donde las discusiones se resuelven discutiendo».

Más adelante, el funcionario comparó el comportamiento de los violentos con el accionar de los «trapitos».

«Con los trapitos es lo mismo porque el ‘trapito’ no te pide, te extorsiona, y la extorsión es una figura penal. ¿Cuánto le importa una multa a un trapito que es un marginal? Se le ríen en la cara a la Policía», afirmó.

Macri reiteró que la manera de dirimir las diferencias en una democracia es discutiendo, » no rompiendo o intentando matar a alguien» arrojando una piedra.

«Si ellos no tienen suficientes representantes dentro del Congreso no pueden tratar de romper el país. No funciona así la democracia, no están en el marco democrático, no les importan las multas, tienen que tener consecuencias penales, necesitamos que tengan prisión efectiva”, recalcó, volviendo otra vez sobre la categorización de esta clase de conductas.

Respecto a los destrozos, el jefe porteño aseguró que desde el Gobierno buscarán que los arreglos no los terminen pagando los vecinos de la Ciudad, y que para eso ya están los equipos técnicos policiales y el área de análisis de información revisando cámaras para identificar a los responsables.

Por otro lado, Macri también abordó el tema de la reforma penal juvenil que se trata este jueves en la Cámara de Diputados y dejó en claro cuál es su posición al respecto.

«Delito de adulto es pena de adulto. No cambia un mes más o un mes menos en la edad. Si el tipo de delito que cometió es grave, creo que hay que tratarlo como si fueran adultos», señaló, pero pidió que haya un sistema que permita recuperar al menor que delinque.

«Las chances de recuperar a un joven son mucho más altas que a un adulto reincidente que ya ha entrado y salido un montón de veces. En el fondo, lo más importante es que haya pena efectiva, porque si bajamos la edad de imputabilidad, y nos pasa lo mismo que con los adultos, que es que nadie va en cana, porque hasta que hay pena firme, que son siete o ocho años, siguen delinquiendo», concluyó.