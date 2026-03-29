Tiene 13 años y está acusado de prender fuego una escuela en San Antonio

El adolescente de 13 años habría provocado de manera intencional el incendio que destruyó por completo la Escuela N.° 102, en Paraje Central. El edificio tenía 48 años de antigüedad y fue totalmente consumido por las llamas. Por disposición de la justicia, el menor fue notificado de la causa en presencia de sus progenitores.

El hecho se registró en la tarde del sábado, cuando vecinos alertaron a la directora del establecimiento, Mariana S. C., quien solicitó de inmediato la intervención de la Policía y de los Bomberos.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que las llamas habían avanzado rápidamente, consumiendo la totalidad del edificio escolar, que contaba con cuatro aulas, dirección, sanitarios, mobiliario completo, computadoras, pizarras digitales, cañones de proyección, equipos musicales y documentación histórica.

Posteriormente, tras el trabajo pericial realizado por la División Criminalística junto a Bomberos de la Unidad Regional XII, se determinó que el incendio fue de carácter intencional.

En este contexto, las investigaciones preliminares y los datos obtenidos con los residentes de la zona, permitieron establecier a los agentes de la Unidad Regional XII que, un adolescente de 13 años habría sido visto en el predio momentos antes del siniestro, por lo que fue iddnticado y puesto a disposición de la Justicia.

Finalmente, el Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado dispuso la instrucción del sumario judicial, notificando al menor en presencia de su progenitor y con intervención de la Dirección de Niñez y Adolescencia.