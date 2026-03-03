Tiene 104 años, sigue escribiendo y no se apaga: la frase de Edgar Morin que explica su energía

A los 104 años, el filósofo francés Edgar Morin continúa publicando libros, concediendo entrevistas y participando en debates públicos.

Nacido en 1921, mantiene una actividad intelectual que sorprende incluso a quienes siguen su obra desde hace décadas. En julio de 2025, volvió a explicar cuál es la actitud que sostiene su energía, con una simple pero profunda reflexión.

“Conservo la curiosidad de la infancia, las aspiraciones de la adolescencia, las responsabilidades del adulto y, ya anciano, trato de nutrirme de la experiencia de las edades que he atravesado”, esta frase es la que repite Morin como síntesis de su energia en más de un siglo de vida.

Lejos de ofrecer recetas médicas o fórmulas simplificadas sobre longevidad, Morin vincula su vitalidad a una postura existencial. No habla de dietas ni rutinas estrictas, sino de una disposición activa frente al conocimiento y al paso del tiempo.

A más de un siglo de vida, su mirada combina memoria histórica y análisis del presente. Desde esa perspectiva extensa, observa con preocupación lo que define como una “policrisis”: un entramado de problemas globales que no pueden entenderse por separado.

Edgar Morin y la energía de pensar en grande

Edgar Morin desarrolló gran parte de su obra en torno a la idea de “pensamiento complejo”. Según su enfoque, los fenómenos sociales, políticos y culturales no pueden reducirse a una sola causa. Migraciones, crisis climática, desigualdad económica o conflictos culturales forman parte de un sistema interconectado.

Para el filósofo, uno de los riesgos actuales es el reduccionismo. Advierte que la especialización extrema fragmenta el conocimiento y dificulta comprender los problemas en su totalidad. En entrevistas recientes insistió en que “lo inhumano se extiende, lo humano se descompone” cuando se impone el simplismo.

Su energía intelectual parece estar ligada a esa voluntad de conectar saberes. Morin nunca se limitó a una disciplina. Transitó por la sociología, la filosofía, la política y la teoría del conocimiento, convencido de que los grandes desafíos exigen miradas amplias.

A diferencia de la imagen tradicional de la vejez asociada al retiro, él sostiene que esa etapa puede ser “un terreno fecundo para la creación y la rebeldía”. En sus palabras, envejecer no implica volverse pasivo, sino integrar experiencias acumuladas y seguir aprendiendo.

Cuál es el secreto de la longevidad de Morin

Cuando le preguntan por el secreto de su longevidad, Morin evita respuestas convencionales. En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera en 2025, explicó que intenta mantener viva la curiosidad y no asumir que ya lo sabe todo.

Esa disposición a seguir preguntándose por el mundo es central en su pensamiento. Para Morin, el aprendizaje no se agota en ninguna etapa de la vida. La vejez, lejos de ser un cierre, puede convertirse en un espacio de reflexión más profunda.

También ha señalado la importancia del vínculo social. Considera que el aislamiento debilita tanto a las personas como a las comunidades. En sociedades donde los mayores quedan marginados del intercambio cotidiano, se pierde una fuente de experiencia y perspectiva.

La mirada de Morin sobre la actualidad de Europa

Desde su mirada centenaria, Morin observa una Europa atravesada por tensiones políticas y culturales. Ha advertido sobre el avance de discursos simplificadores y xenófobos, y sostiene que la fragmentación debilita la cohesión social.

Su diagnóstico no se limita a la crítica. Propone recuperar la ética, la solidaridad y el pensamiento complejo como herramientas para enfrentar desafíos globales. Para él, los problemas no pueden tratarse como compartimentos estancos.