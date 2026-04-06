Tiempo: nubosidad variable y caluroso. Desmejora hacia la noche con probables tormentas

LUNES 06 DE ABRIL

Se prevén lluvias y tormentas para la zona sur, junto con chaparrones de variada intensidad para el centro y norte. Un frente estacionario y un sistema de baja presión desarrollarán áreas de tormentas que podrían ser fuertes en el sur, con potencial de granizo aislado y ráfagas. En el resto de la provincia, la intensidad será menor.

☔ Precipitaciones: 5 – 25 mm (Prob. 37/60%).

🌬️ Vientos: Norte y Noreste (4-22 km/h). Ráfagas de 40-70 km/h.

🌫️ Nieblas: Baja probabilidad.

🌡️ Temperaturas: Máxima de 34°C en Iguazú (ST 37°C). Mínima de 20°C en B. de Irigoyen.

MARTES 07 DE ABRIL

Persiste la inestabilidad con lluvias y tormentas en toda la provincia. El aporte de aire tropical y la baja presión generarán núcleos de precipitaciones de variada intensidad durante toda la jornada, con mejoras solo temporarias.

☔ Precipitaciones: 6 – 20 mm (Prob. 33/65%).

🌬️ Vientos: Noroeste y Suroeste (6-20 km/h). Ráfagas de 40-70 km/h.

🍃 Calidad del aire: Regular.

🌡️ Temperaturas: Máxima de 26°C en Jardín América. Mínima de 17°C en B. de Irigoyen.

MIÉRCOLES 08 DE ABRIL

¡Atención al cambio! Llegan chaparrones y tormentas al norte y lluvias ligeras en centro/sur, acompañadas de un marcado descenso de temperatura. El ingreso de un frente frío provocará mayor actividad eléctrica en el norte, con mejoras definitivas desde la tarde.

☔ Precipitaciones: 5 – 15 mm (Prob. 25/51%).

🌬️ Vientos: Rotando al Suroeste (3-14 km/h). Ráfagas de 20-40 km/h.

📉 Temperaturas: Máxima de 22°C en Posadas. Mínima de 15°C en San Vicente.

⚠️ RECOMENDACIÓN: Ante tormentas fuertes, evitá circular y resguardá objetos que puedan volarse.

📍 FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Ministerio de Ecología y RNR.