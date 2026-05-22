Tiempo: Nublado, frio por la mañana y fresco por la tarde

Tiempo fresco a templado, con inestabilidad creciente, abundante nubosidad y probables lluvias variables pasado el mediodía y limitadas a la zona norte.

Viernes 22 de mayo

Tiempo fresco a templado, con inestabilidad creciente, abundante nubosidad y probables lluvias variables pasado el mediodía y limitadas a la zona norte. Un flujo de aire húmedo proveniente del Brasil junto con la profundización de un sistema de baja presión desarrolla condiciones para la formación de precipitaciones de baja intensidad en el extremo norte de la provincia. El resto de la provincia se mantendrá con tiempo bueno y mayormente nublado y templado. Persistirán los vientos del sector sureste.

Precipitaciones: se esperan de 2 a 19 mm. Probabilidad de precipitación: 35/65 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sur, suroeste y sureste con velocidades entre 2 y 11 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 17°C para San Javier y la mínima sería de 4°C en Apóstoles, con una sensación térmica de 2°C.

Sábado 23 mayo

Tiempo mayormente estable, con cobertura nubosa parcial; por la mañana frío a fresco, templado por la tarde con probables lluvias leves aisladas en el norte provincial por la mañana mejorando hacia la tarde. Un área de alta presión proporciona condiciones de tiempo más estables, aunque una inestabilidad residual podría generar lluvias leves, sectorizadas a la zona norte.

Precipitaciones: se esperan menores a 3 mm. Probabilidad de precipitación: 15/55 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del este y sureste a velocidades entre 1 y 9 km/h. Probabilidad de ráfagas de 15 y 20 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 20 °C para Iguazú y la mínima sería 6 °C en Apóstoles.

Domingo 24 de mayo

Se espera una tendencia a una composición del tiempo momentánea, con temperaturas con leves ascensos y predominio del sol. La acción de un sistema de alta presión garantiza una situación con cielos mayormente despejados, vientos suaves del este y ambiente agradable, en una jornada ideal para realizar programas al aire libre.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del este con velocidades entre 3 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 23°C para Montecarlo, y la mínima sería de 10 °C en San Pedro.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 21 °C para Iguazú y la mínima sería 7 °C en Apóstoles.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.