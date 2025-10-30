Tiempo más estable, nubosidad variable, algo cálido por la tarde. Se mantendría baja la probabilidad de lluvias; no obstante, un área de baja presión provocará mucha nubosidad, especialmente por la tarde.

Jueves 30 de octubre

Tiempo más estable, nubosidad variable, algo cálido por la tarde. Se mantendría baja la probabilidad de lluvias; no obstante, un área de baja presión provocará mucha nubosidad, especialmente por la tarde. Aunque se debilita la masa de aire frío, estará nuevamente fresco por la mañana; luego se espera ascenso de las temperaturas: estará algo cálido por la tarde con máximas en la provincia entre 23 y 26 °C. Soplarán vientos del sector sur, leves a moderados.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del sur, suroeste y sureste. Velocidades entre 3 y 14 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 10 °C en Montecarlo.

Viernes 31 de octubre

Se espera tiempo estable, soleado, fresco por la mañana, cálido por la tarde. La influencia de un sistema de alta presión favorecerá que se presenten condiciones de tiempo bueno y seco. El ascenso gradual de las temperaturas estará ralentizado por los vientos predominantes del sureste. El fin de semana llegará con lluvias, tormentas y poco cambio de temperatura.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del noroeste, sur y sureste. Velocidades entre 2 y 9 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 28 °C para Puerto Iguazú; la mínima sería de 12 °C en Apóstoles.

Sábado 01 de noviembre

Nuevas áreas de baja presión vuelven a producir inestabilidad, principalmente por la tarde. Se esperan lluvias y tormentas afectando inicialmente el norte de la provincia para luego extenderse al resto de la provincia de manera irregular. Amanece fresco, las temperaturas mínimas estarían entre 13 y 16 °C. Luego por la tarde volverá a estar cálido, con máximas entre 23 y 27 °C. Los vientos soplarán del sector este.

Precipitaciones: entre 1 y 10 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/35 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del este y noreste. Velocidades entre 5 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Posadas con 29 °C de sensación térmica, la mínima sería de 13 °C en Apóstoles.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.