Tiempo más estable, con sol y poca nubosidad, calor por la tarde. La circulación de aire cálido proveniente del norte impulsará a partir de media mañana el aumento de temperaturas. Amanecerá entre fresco y templado, las temperaturas mínimas estarían entre 16 y 18 °C.
Martes 4 de noviembre
Tiempo más estable, con sol y poca nubosidad, calor por la tarde. La circulación de aire cálido proveniente del norte impulsará a partir de media mañana el aumento de temperaturas. Amanecerá entre fresco y templado, las temperaturas mínimas estarían entre 16 y 18 °C. Luego por la tarde estará cálido a caluroso, con máximas entre 28 y 33 °C. Predominarán los vientos del sector norte.
Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.
Vientos: del este, noreste, noroeste y suroeste. Velocidades entre 2 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.
Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 33 °C para Puerto Iguazú con 35 °C de sensación térmica, la mínima sería de 16 °C en San Pedro.
Miércoles 5 de noviembre
Inestable en el norte provincial. El flujo de aire cálido y húmedo del noroeste asociado a baja presión aumentaría la nubosidad sobre zonas Centro y Norte y provocaría en esta última chaparrones y ocasionales tormentas. Las zonas Centro y Sur permanecerían sin lluvias. Amanecerá templado y estará nuevamente cálido por la tarde. Predominarán los vientos del sur.
Precipitaciones: entre 2 y 20 mm para zona Norte. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.
Vientos: del suroeste, sureste y sur. Velocidades entre 2 y 14 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: regular.
Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Montecarlo con una sensación térmica de 31 °C, la mínima sería de 18 °C en San Pedro.
Jueves 6 de noviembre
Tiempo desmejorando por la tarde. La profundización y ampliación de una región de baja presión sobre el norte argentino volverá a activar el flujo en altura de aire cálido y húmedo, lo que provocará una tarde calurosa con presión en disminución y lluvias aisladas en las últimas horas del día. Lluvias que continuarán de manera más generalizada en la madrugada del viernes. Amanecerá fresco, con temperaturas mínimas entre 15 °C y 18 °C. Tarde de calor, máximas entre 27 °C y 33 °C. Los vientos soplarán del sector este.
Precipitaciones: entre 2 y 13 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.
Vientos: del sureste, este y noreste. Velocidades entre 5 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.
Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 33 °C para Eldorado con 36 °C de sensación térmica; la mínima sería de 15 °C en Bernardo de Irigoyen.
FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia