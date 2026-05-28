Tiempo estable, fresco por la mañana y templado por la tarde

Tendencia para que continúe el tiempo estable, con cielo nubosidad parcial, amplitud térmica, frío a fresco por la mañana y templado a algo cálido por la tarde.

Jueves 28 de mayo

Tendencia para que continúe el tiempo estable, con cielo nubosidad parcial, amplitud térmica, frío a fresco por la mañana y templado a algo cálido por la tarde. Un sistema de alta presión propicia condiciones de estabilidad y buen tiempo. Los vientos soplarán variables predominantes del noreste impulsando el ascenso térmico de la tarde.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste, noreste y este con velocidades entre 2 y 9 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26°C para Posadas y la mínima sería de 10°C en Apóstoles.

Viernes 29 mayo

Ambiente algo inestable con probables lluvias y tormentas pasajeras y dispersas. Un área de baja presión asociada a corrientes de humedad proporciona condiciones para el desarrollo de lluvias de intensidad variada y aisladas. Se espera una jornada con abundante nubosidad, y nuevos ascensos de las temperaturas por la mañana, más templado por la tarde.

Precipitaciones: se esperan entre 4 y 14 mm. Probabilidad de precipitación: 35/65 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste y noreste a velocidades entre 5 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de 20 y 50 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Montecarlo y la mínima sería 14 °C en San Vicente.

Sábado 30 de mayo

Tendencia a la estabilidad con lluvias leves por la mañana mejorando hacia el mediodía, con cielo más despejado y ambiente templado. La acción de la inestabilidad residual propicia condiciones de lluvias leves pasajera principalmente en sur provincial y por la mañana, luego se espera estabilidad y buen tiempo anticipando una tarde agradable, ideal para su aprovechamiento en programas al aire libre.

Precipitaciones: menores a 2 mm. Probabilidad de precipitación: 20/48 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del este y sureste con velocidades entre 3 y 11 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24°C para Montecarlo, y la mínima sería de 13 °C en San Pedro.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.