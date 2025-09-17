Esta jornada se presentaría como la de mayor estabilidad de la semana, con cielos despejados. Se espera un ambiente templado por la mañana y caluroso por la tarde, las temperaturas máximas oscilarían entre 27 °C y 32 °C. Los vientos soplarán predominantes del noreste.

Miércoles 17 de septiembre

Tiempo bueno, las temperaturas siguen en aumento. Esta jornada se presentaría como la de mayor estabilidad de la semana, con cielos despejados. Se espera un ambiente templado por la mañana y caluroso por la tarde, las temperaturas máximas oscilarían entre 27 °C y 32 °C. Los vientos soplarán predominantes del noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %.

Vientos: del sureste y noreste. Velocidades entre 3 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Puerto Iguazú con 34 °C de sensación térmica, la mínima sería de 14 °C para San Vicente.

Jueves 18 de septiembre

Tiempo algo inestable, cielo cubierto, cálido por la tarde. La profundización de un área de baja presión en conexión con corrientes de humedad provenientes de la cuenca amazónica, favorece para que se desarrolle abundante nubosidad sobre todo Misiones. No se descartan algunas precipitaciones aisladas a lo largo de la jornada. En general, el ambiente llegará a estar cálido e incluso caluroso durante la tarde, gracias a la presencia de vientos predominantes del noreste.

Precipitaciones: hasta 5 mm para la provincia. Probabilidad de

Vientos: del este y noreste. Velocidades entre 4 y 18 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Puerto Iguazú con 31 °C de sensación térmica, la mínima sería de 14 °C en Bernardo de Irigoyen.

Viernes 19 de septiembre

Se esperan lluvias y tormentas desde la madrugada en Misiones. Se intensifica la inestabilidad a causa de una baja presión asociada a flujos de aire húmedo que provienen de Brasil. Las precipitaciones se presentarían con mayor probabilidad en zona sur y centro, mientras que zona Norte permanecería con cielo cubierto. Los vientos soplarán del sector noreste.

Precipitaciones: entre 5 a 17 mm para zonas Sur y Centro. Probabilidad de precipitación: 30/60 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del este y noreste. Velocidades entre 7 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 29 °C para Puerto Iguazú con 30 °C de sensación térmica, la mínima sería de 17 °C en Bernardo de Irigoyen.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.