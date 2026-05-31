Testimonio del abuelo de Agostina: “No sé cómo decirle a mi hija que la mataron”

Miguel, abuelo de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, expresó con profunda angustia la dificultad de comunicarle la noticia a su hija, quien se encuentra internada. “Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir”, dijo en medio de la conmoción por el crimen.

En un intento de defender a su familia de rumores malintencionados, afirmó: “Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver, ella no está imputada ni investigada”.

Desde la puerta de su casa, Miguel aseguró que no cejará en su búsqueda de justicia. “No voy a parar hasta que esté el último responsable preso. Estoy convencido de que hay más gente implicada”, señaló.

Respecto al estado de su hija, detalló que pasó la noche acompañada por familiares y con asistencia médica. “Pasó la noche bien, fue medicada, le dieron un calmante, durmió bien. Ahora me dijeron que había desayunado”, comentó.

Reafirmó además la integridad de su familia, destacando que son personas respetadas en la comunidad: “Somos una familia unida, somos buena gente, todo el mundo nos conoce. Todo lo que están hablando de ella es mentira”.

Miguel adelantó que continuará con las movilizaciones para exigir justicia y enfatizó su convicción sobre la existencia de más responsables: “Voy a seguir con las marchas. No voy a parar hasta que esté el último responsable preso. El fiscal nos dio indicios de que hay más personas”.

Con sentido de indignación, se refirió al principal sospechoso, Claudio Barrelier, y exigió severas consecuencias. “Quiero que todos los responsables se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios. Él (Barrelier) va a seguir con su vida y yo a mi nieta no la voy a tener más”, afirmó.

Pese al dolor profundo, manifestó su determinación para sostenerse por el bien de su familia: “Estoy quebrado, pero no roto. Me voy a enderezar”.

Finalmente, destacó el apoyo recibido en las últimas horas, tanto de vecinos como de personas de diferentes puntos del país. “Vino gente de toda Córdoba a darme un abrazo. Me llamaron hasta de Chile para darme apoyo”, concluyó.