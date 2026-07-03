Terror en Salta: descubren restos de bebé en cementerio Cristo Rey

El hallazgo del cuerpo descuartizado de un bebé en el cementerio Cristo Rey, ubicado en la localidad salteña de General Güemes, generó una profunda conmoción y desató una investigación para esclarecer cómo llegó al lugar y qué circunstancias rodearon su muerte.

El descubrimiento se produjo en las últimas horas cuando un grupo de empleadas arribó al predio para realizar las tareas habituales de limpieza. Al hallar los restos, alertaron rápidamente a la Policía, que acordonó la zona y preservó la escena hasta la llegada de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El operativo se extendió durante varias horas mientras los especialistas recolectaban pruebas y trataban de reconstruir los hechos. Por el momento, las autoridades mantienen en reserva la identidad del bebé, su sexo, antigüedad y causa de muerte.

La investigación apunta a determinar si la criatura ya había fallecido al ser abandonada en el cementerio o si murió posteriormente en el lugar. Esta conclusión dependerá en gran medida del resultado de la autopsia, que se espera en las próximas horas y será clave para el avance de la causa.

De manera extraoficial, se informó que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, con la cabeza destrozada, y graves lesiones probablemente causadas por perros que deambulan en el cementerio. Una hipótesis indica que los restos habrían sido abandonados en una zona alejada y que los animales desplazaron el cuerpo hasta el sector cercano a las oficinas y una de las entradas al predio donde fue encontrado.

El comisario general Enrique Burgos, jefe de la Dirección Distrito de Prevención N° 7, declaró en diálogo con El Tribuno que se están revisando cámaras de seguridad y recorriendo las inmediaciones en busca de información que permita identificar a los responsables. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para que cualquier persona con datos sobre el caso se acerque a la comisaría y colabore con la investigación.

Por su parte, Francisco Nieva, secretario de Gobierno de General Güemes, admitió que el cementerio presenta serios problemas de seguridad, con muros bajos y sectores sin cerramiento perimetral que facilitan ingresos clandestinos. Además, señaló que los robos y actos de vandalismo son frecuentes y que la presencia de un solo sereno no es suficiente para controlar todo el predio durante la noche.

La Justicia ordenó además diversas pericias complementarias para establecer el recorrido que pudo haber realizado quien abandonó el cuerpo y verificar la existencia de posibles testigos o registros que permitan reconstruir los movimientos previos al hallazgo. Hasta el momento no hay personas identificadas ni detenidas en relación con el caso.