Terminaron de rescatar los cuerpos de los buzos italianos en Maldivas y surgen nuevos datos reveladores: no tenían el equipo apropiado para explorar la cueva donde murieron

El equipo de buzos finlandeses recuperó el miércoles los restos de Giorgia Sommacal y Muriel Oddenino, los dos últimos cuerpos de los cinco italianos que fallecieron la semana pasada dentro de una cueva submarina en Maldivas. Durante la operación surgieron nuevos datos reveladores que podrían aclarar lo ocurrido durante la expedición a la caverna.

Los buzos italianos exploraban la cueva en el atolón Vaavu el jueves pasado cuando desaparecieron. El gobierno de Maldivas informó que los equipos de rescate localizaron los cuerpos de Sommacal, Oddenino, Mónica Montefalcone (madre de Sommacal) y Federico Gualtieri en la zona más profunda de la cueva. Según Ahmed Shaam, portavoz del gobierno, los cuatro cuerpos se encontraron «prácticamente juntos». Por su parte, el cuerpo del instructor de buceo, Gianluca Benedetti, fue hallado la semana pasada en la entrada de la cueva.

El siguiente paso consiste en coordinar con las autoridades italianas para iniciar el proceso de repatriación de los cuerpos, informó el portavoz presidencial Mohameed Hussain Shareef.

Aunque la recuperación de los cuerpos es una certeza, persisten las interrogantes sobre las causas que convirtieron esta aventura turística en una tragedia.

Con el hallazgo de los cuerpos, emergen nuevos detalles que apuntan a posibles fallas en el equipo de los buzos. Se puso en duda si los turistas contaban con el material adecuado para este tipo de inmersiones.

Según informó el diario La Repubblica, Benedetti portaba tanques típicos para buceo recreativo, cuyo límite en Maldivas es de 30 metros de profundidad. Sin embargo, la entrada de la cueva se encuentra a 47 metros bajo el nivel del mar y la mayoría de los cuerpos fueron recuperados a 60 metros.

Además, Benedetti llevaba únicamente un tanque de nitrox —utilizado para el ascenso— en lugar de una mezcla trimix (helio, nitrógeno y oxígeno), que reduce el efecto de la narcosis a profundidades mayores y permite mayor eficiencia en el trabajo subacuático, explicó el buzo finlandés Sami Paakkarinen al Corriere della Sera.

Mientras tanto, el equipo finlandés de rescate utilizó dispositivos de respiración de circuito cerrado, que reciclan el gas exhalado y eliminan el dióxido de carbono mediante un depurador químico, permitiendo inmersiones significativamente más largas, según indicó la organización encargada de la operación.

Otro hallazgo en la cueva fue la ausencia de cuerdas guía, elemento habitual en estas exploraciones que sirve para orientar a los buzos y permitirles engancharse. Los rescatistas informaron que solo encontraron fragmentos de cuerdas antiguas que ya no podían utilizarse para la inmersión.

En cuanto al equipo personal, Montefalcone habría sido encontrada con un traje de neoprene corto, poco adecuado para las condiciones de frío y oscuridad propia de una cueva submarina. De confirmarse, esto sugeriría que los organizadores no proveyeron el material adecuado o que la intención inicial era realizar una inmersión menos exigente, una de las hipótesis que se manejan.

Por otra parte, Orietta Stella, abogada del operador turístico Albatros Top Boat que vendió el paquete a los turistas italianos, señaló que ninguno de ellos contaba con la certificación de «penetración completa en cuevas», un requisito indispensable para acceder a la zona donde fueron encontrados. Además, aunque tenían un permiso para bucear, las autoridades desconocían la ubicación exacta de la cueva explorada y al menos dos de los fallecidos no figuraban en la lista oficial de participantes, lo que generó falta de control sobre la expedición, explicó Shareef.

El portavoz también mencionó que se había emitido una alerta por mal tiempo y que corresponde a los investigadores determinar si se tomaron las precauciones adecuadas.

Respecto al desarrollo de la investigación, la abogada Stella señaló que probablemente los turistas se perdieron, pero que el análisis de las imágenes de la GoPro de Montefalcone, la medición de profundidades y la evaluación del descenso permitirán esclarecer si se trató de una inmersión directa o de un accidente durante la misma. También señaló que se examinará cómo estaban equipados los buzos, si contaban con linternas o líneas guía.

Stella agregó que la policía maldiva conducirá su investigación inicialmente y, si la fiscalía de Roma decide avanzar, solicitará los documentos correspondientes para continuar con las diligencias.

Por su parte, la Fiscalía de Roma ordenó realizar la autopsia al cuerpo de Benedetti, que llegó el martes por la noche al aeropuerto de Malpensa, siendo el primero en regresar a Italia tras la tragedia. Las autopsias a los demás cuerpos se realizarán progresivamente a medida que arriben.

Asimismo, colegas del buzo militar maldivo Mohamed Mahdhee, quien falleció intentando rescatar a las víctimas, sugirieron que su muerte podría haberse debido a narcosis de nitrógeno o a descompresión a esa profundidad, informó The Associated Press.

El rescatista Paakkarinen se refirió también a la hipótesis del efecto Venturi, un fenómeno físico que genera diferencias de presión y que, dependiendo de la intensidad de la corriente, podría haber succionado a los buzos dentro de las cámaras internas de la cueva. Sin embargo, aclaró que aunque la cueva “respira” debido a corrientes que entran y salen, no son lo suficientemente fuertes como para causar este efecto.

La investigación continúa en Malé con el objetivo de esclarecer las causas