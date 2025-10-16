Tenso Cruce en San Martín: Diputado Leiva Disputó un Sector con Militantes de la Lista 503

16 de octubre de 2025 Lectores: 26

Un diputado nacional del PJ, Aldo Leiva, protagonizó una fuerte discusión con militantes de la Lista 503 este jueves por la mañana en General San Martín. El cruce se originó cuando el legislador intentó mover gazebos de la lista oficialista en una esquina, generando un tenso intercambio por la ocupación del espacio.

Detalles del Conflicto Territorial

El incidente comenzó cuando Leiva llegó al lugar y procedió a desplazar los gazebos donde se encontraban los militantes. La acción escaló rápidamente a una airada discusión sobre la titularidad y el uso del sector.

Según videos que trascendieron, el diputado defendió su accionar alegando tener la autorización pertinente para utilizar esa esquina. «Acá no van a armar, acá está el nuestro – por el puesto – tenemos el permiso», se le escuchó decir. Leiva insistió en que su instalación estaba respaldada: «Acá nos instalamos nosotros, está hecho el pedido. Ustedes no tienen ningún pedido hecho».

El altercado se desarrolló ante la presencia de varios efectivos policiales. La intervención de las fuerzas de seguridad fue clave para controlar la situación y evitar que la disputa escalara a mayores incidentes de violencia.

Estado de Situación

La información disponible confirma el altercado verbal y la intervención policial. No se especifican las razones del diputado para mover el gazebo ni se ha proporcionado la documentación que acredite el permiso de ninguna de las partes. Tampoco se aclara si se radicó alguna denuncia formal tras el suceso o si hubo heridos.

