Tensión con Venezuela: República Dominicana permite a Estados Unidos desplegar tropas en su territorio

El presidente de la República Dominicana anunció el miércoles que había autorizado al ejército de EE.UU. a operar temporalmente dentro de áreas restringidas en el país caribeño, en un esfuerzo por ayudar a Washington a combatir el tráfico de drogas.

Hablando junto al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una conferencia de prensa en Santo Domingo, la capital dominicana, el presidente Luis Abinader dijo que el Pentágono ahora podría usar áreas restringidas dentro de la Base Aérea San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas para reabastecer de combustible aeronaves y transportar equipos y personal técnico.

El anuncio se produce mientras el Pentágono está atacando embarcaciones que, según afirma, trafican drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. El ejército de EE.UU. ha llevado a cabo más de 20 ataques de este tipo desde septiembre, matando al menos a 83 personas, en una política que apunta al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Estados Unidos calificó a los miembros de la cúpula del régimen venezolano como «terroristas» al liderar lo que consideró una agrupación de terrorismo extranjero: el «Cartel de los Soles».

El presidente Luis Abinader dijo que el Pentágono ahora podría usar áreas restringidas. Foto: Reuters

“El objetivo es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras fuerzas armadas”, dijo Abinader el miércoles. “Es un refuerzo decisivo para prevenir la entrada de narcóticos y golpear con más contundencia al crimen organizado transnacional”.

El primer acuerdo importante

Este es el primer acuerdo militar importante que la administración Trump ha alcanzado con la República Dominicana. Aún no está claro qué obtendrá la nación caribeña del acuerdo ni por cuánto tiempo podrá operar el Pentágono en estas zonas restringidas. En la conferencia de prensa, se dieron pocos detalles y no se permitieron preguntas.

El miércoles, Hegseth elogió a la República Dominicana y prometió respetar su soberanía.

“La República Dominicana ha dado un paso al frente”, dijo Hegseth.