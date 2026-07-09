Tenía una perimetral, prendió fuego la casa de su ex y terminó matando a una amiga de la hija que se había quedado a dormir

Un hombre incendió la casa de su expareja y causó la muerte de una amiga de la hija de la mujer, quien se había quedado a dormir en el domicilio. El hecho ocurrió en la madrugada en San Roque, Corrientes, y ya hay un detenido acusado de ser el autor del ataque.

El incendio se desató alrededor de las 4:30 en una vivienda ubicada en la calle Valentín Virasoro al 800, en el barrio Arroyito, cerca de la Terminal de Ómnibus de la ciudad. En la casa se encontraban descansando Miriam Sánchez, su hija Lurdes y Aimará Carolina Falcón, de 19 años, amiga de la joven que había llegado el martes. Las jóvenes habían visto el partido entre Argentina y Egipto y luego participaron de los festejos por el pase a cuartos de final del seleccionado nacional.

Según el relato de Sánchez, fue Falcón quien advirtió ruidos en el techo y detectó el inicio del incendio. Las llamas avanzaron rápidamente y solo Miriam y su hija lograron salir por la puerta principal. Cuando los Bomberos Voluntarios lograron apagar el fuego y comenzaron a remover los escombros, encontraron el cuerpo de Aimará completamente calcinado bajo un ropero. Los investigadores estiman que el mueble se desplomó sobre ella mientras intentaba escapar.

La dueña de casa señaló como principal sospechoso a su expareja, Omar Rivero, de 50 años, quien contaba con una restricción perimetral dictada por la Justicia. Sánchez denunció previamente varios episodios de violencia por parte de Rivero después de que ella manifestara no querer retomar la relación. Entre ellos, hace dos semanas él atacó la vivienda con una bomba molotov, la cual impactó contra la puerta pero no logró provocar un incendio. Tras ese incidente, el juez le impuso a Rivero la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la casa.

Aprovechando la oscuridad y el frío de la madrugada del miércoles, Rivero regresó al lugar y consumó el incendio, poniendo en riesgo la vida de su ex pareja y de quienes estaban dentro. Sánchez contó que intentó localizar a la amiga de su hija una vez fuera de la vivienda, pero no recibió respuesta y nadie la vio salir por otra puerta.

La mujer describió a Rivero como un hombre “muy celoso” y afirmó que le había dicho “que ya no quería saber nada con él”. Sobre Aimará, recordó que “era amiga de mi hija… yo quise entrar a sacarla, pero no pude”. Además, precisó que la víctima era novia de uno de sus hijos y que “la quería como una hija más”.

Ante los antecedentes de violencia de género y la gravedad del incidente, el fiscal Guillermo Barry ordenó la detención de Rivero y dispuso una autopsia para determinar con exactitud la causa del fallecimiento de Falcón.