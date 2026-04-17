Tenía pedido de captura internacional por violación en Paraguay, se escapó y abusó de una menor en Argentina

Un peligroso criminal paraguayo, conocido como «Derli», fue detenido en la localidad bonaerense de San Vicente. Contra él pesaba un pedido de captura internacional desde 2020 por violación y robo agravado, además de una causa por abuso sexual contra una menor de 9 años en Villa Zavaleta.

Según fuentes policiales, la búsqueda de «Derli» comenzó poco más de seis años atrás, luego de que en febrero de 2020 abusara de una niña, hija de un vecino del barrio de emergencia de Barracas. Durante este tiempo, se supo que intentó ocultarse en la provincia de Misiones para evadir a la Justicia.

Tras varios meses de investigación, que incluyeron la persecución, el análisis de llamadas y pericias en redes sociales, los agentes de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad localizaron a «Derli» en San Vicente, a poco más de 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde habría establecido un nuevo domicilio para continuar con su fuga.

En San Vicente, el detenido fue sorprendido y arrestado en la vía pública, en la zona conocida como Barrio Hospital, luego de un operativo de vigilancia encubierta realizado por brigadas especializadas.

El arresto contó con la coordinación inmediata del Juzgado de Garantías de turno en San Vicente, que emitió el exhorto correspondiente para proceder con la detención.

En Paraguay, «Derli» afronta un pedido de captura por «coacción sexual, violación y robo agravado», dictado por el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, Alto Paraná. En ese país, el criminal había sometido a una adolescente de 15 años y le sustrajo el teléfono celular bajo amenaza con un arma de fuego, en un hecho ocurrido el 26 de enero de 2020.

Al huir hacia Argentina, la Policía porteña recibió pocos días después la denuncia por el abuso sexual cometido contra la menor de 9 años, lo que llevó a intensificar los rastrillajes. Durante la investigación se confirmó que el acusado se había trasladado a Misiones, donde permaneció oculto antes de intentar regresar a Paraguay.

Tras su captura en San Vicente, «Derli» quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, a cargo de Karina Zucconi, con intervención de la Secretaría 146, que dirige Constanza Macri.