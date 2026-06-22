Tenía domiciliaria, pulsera electrónica, pero lideraba una banda narco desde su casa en Merlo: le encuentran drogas y armas de grueso calibre

Una mujer que cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica fue detenida por la Policía tras denuncias vecinales que alertaron sobre “movimientos extraños” en la vivienda donde cumplía su condena.

El hecho se registró en la localidad de Merlo, en el oeste del Conurbano bonaerense. Rosa Chávez, identificada como líder de una banda narco, fue arrestada junto a cuatro cómplices. Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad incautaron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y un arsenal de armas de grueso calibre.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia realizada por vecinos que señalaban la constante circulación de personas en la casa donde Chávez cumplía su arresto domiciliario, ubicada en calle Peña al 4000. Ante estas sospechas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de drogas y armamento.

Según informó la Policía Federal, se decomisaron 10 kilos de marihuana, más de medio kilo de cocaína y diversas armas de alto poder de fuego, según consignó el sitio Primer Plano. El operativo principal se llevó a cabo en el barrio Cambacita, en Pontevedra, donde detuvieron a cinco integrantes de la banda —dos mujeres y tres hombres— vinculados con el acopio, venta y distribución a gran escala de estupefacientes.

En total se realizaron siete allanamientos simultáneos, centrados en domicilios cercanos a la vivienda principal. Al momento de su detención, Chávez todavía llevaba puesta la tobillera electrónica y cumplía una condena por venta ilegal de drogas.

Los cinco arrestados permanecen detenidos e incomunicados a disposición de la Justicia y serán indagados próximamente por el fiscal Santiago Marquevich, titular de la Fiscalía de Hurlingham.

Vecinos consultados por medios locales afirmaron que en “la casa de Rosa” se comercializaba y distribuía droga, calificándola como “la proveedora del barrio”. Además de la vivienda principal, se allanaron domicilios en calles Nahuel Huapi, Montiel y París, todos ubicados en las proximidades.

Intervinieron en el procedimiento agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón y de la Secretaría de Seguridad de Merlo.

Un vecino relató que “durante todo el día llegaba gente de cualquier edad en motos, autos y a pie en busca de su envoltorio. Era mucho el movimiento y a cualquier hora”.

Dado que no se trataba de narcomenudeo, el caso quedó bajo la órbita de la justicia federal de Morón. El juez Juan Manuel Culotta autorizó los allanamientos pedidos por el fiscal Marquevich, supervisados por la Secretaría N° 11.

Entre lo secuestrado figuraron 1.000 dosis de cocaína, 10 kilos de marihuana compactada en ladrillos, dinero en efectivo, balanzas de precisión y varias armas —revólveres, pistolas semiautomáticas, escopetas— junto con municiones.

También se incautó un Volkswagen Fox con pedido de captura por robo ocurrido el mes anterior en San Antonio de Padua, vehículo que era utilizado por la organización delictiva.

Los detenidos fueron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento.