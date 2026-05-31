«Tenemos un compañero que le decimos Negro»: el aviso antirracista de un juvenil de Argentinos Juniors y la reacción su rival colombiano

Un hecho poco común pero significativo marcó la actuación de las inferiores de Argentinos Juniors en la Copa Imposible, un torneo Sub-17 que se disputa en Colombia. Antes de un partido clave, el capitán del equipo de La Paternal tomó una decisión que se volvió viral y dejó un mensaje contundente para el mundo del fútbol.

En la previa del cruce de cuartos de final frente a Inter Palmira, el joven Luca Agüero se acercó a los árbitros y al capitán rival para realizar una aclaración pública: en su equipo había compañeros a quienes llamaban por el apodo “Negro”.

“Quiero aclarar algo, tenemos un compañero, el número 5, y otro en el banco a quien le decimos ‘Negro’. Quiero aclarar para que no se malinterprete nada”, señaló Luca, quien recibió la aprobación del capitán rival, aunque este le advirtió: “No hay problema, pero cuidado…”.

Lejos de ser un simple detalle, este aviso buscó evitar posibles malentendidos o interpretaciones racistas durante el desarrollo del partido.

La reacción fue inmediata. Tanto el rival como la árbitra del encuentro, Diana Gómez, tomaron nota de la advertencia y enfatizaron la importancia de mantener el respeto en todo momento. El mensaje fue claro: prevenir antes que lamentar en un contexto donde las diferencias culturales pueden generar situaciones incómodas.

Desde Argentinos Juniors valoraron especialmente la actitud del capitán. En un comunicado oficial, destacaron la relevancia de este tipo de gestos en la formación de los futbolistas, no solo como jugadores sino también como personas. Subrayaron que la iniciativa permitió que el partido se desarrollara sin incidentes y en un ambiente de respeto.

El contexto es importante. En el fútbol argentino, el uso de apodos vinculados a rasgos físicos es habitual, pero en otros países puede tener connotaciones distintas. En Colombia, donde existe una profunda sensibilidad frente a posibles expresiones discriminatorias, la aclaración previa fue clave para evitar cualquier conflicto mayor.

En lo deportivo, Argentinos respondió con autoridad: ganó 1-0 con un gol olímpico de Lisandro Zacaría, avanzó a semifinales y luego goleó 4-1 a Fluminense. Este sábado, el equipo buscará el título ante Atlético Nacional en Medellín.

Más allá del resultado, esta escena dejó una enseñanza clara: en el fútbol juvenil, la comunicación y el respeto también juegan un papel fundamental.