Telemedicina en el Madariaga: la revolución silenciosa que redefine la atención médica 

Con telemedicina y receta digital, el Parque de la Salud consolida un modelo sanitario conectado en toda la provincia. La incorporación de la telemedicina en el Hospital Madariaga redefine el acceso a la salud al combinar atención presencial y virtual, optimizando recursos y mejorando el seguimiento clínico. Este sistema permite atender consultas espontáneas de baja complejidad, realizar controles evolutivos de pacientes crónicos, acceder a estudios y emitir recetas digitales, además de garantizar que cada paciente externado cuente con un turno virtual programado, evitando traslados innecesarios y fortaleciendo la continuidad del cuidado.

En este proceso, el rol de la Fundación Parque de la Salud resulta determinante como motor del cambio sanitario dentro del hospital y del Parque de la Salud. Su impulso a la telemedicina, la receta digital y la interconexión entre instituciones configura un ecosistema más eficiente, accesible y moderno, orientado a la equidad en el acceso y a la calidad asistencial en toda la provincia.

Atención híbrida: eficiencia y cercanía

La Dra. Jenny Melnik, del servicio de Clínica Médica, explicó el alcance del sistema:

“Trabajo en telemedicina desde el 2022 combinándola junto a la atención médica presencial, teniendo en cuenta que es una herramienta que no reemplaza la consulta tradicional, sino que la complementa”.

En esa línea, detalló que la modalidad permite atender pacientes con síntomas leves y realizar seguimientos clínicos integrales:

“Hacemos control de síntomas, control evolutivo, visualización de estudios y confeccionamos recetas de medicación crónica de forma mensual”.

Este enfoque mixto no solo amplía la cobertura, sino que también mejora la organización del sistema sanitario.

Seguimiento al alta y acceso garantizado

Uno de los puntos más innovadores es la planificación del seguimiento post alta:

“Todo paciente que es otorgado de alta se va con un turno planificado por telemedicina”, señaló Melnik.

Además, el hospital garantiza la inclusión digital:

“Si el paciente no cuenta con la aplicación, personal administrativo lo ayuda a descargarla y utilizarla”.

Este esquema resulta clave para pacientes del interior o con dificultades de movilidad, evitando traslados innecesarios y controles presenciales evitables.

Un sistema que ordena y optimiza

El modelo también fortalece la toma de decisiones clínicas. Según explicó la profesional, la telemedicina:

“Descomplejiza mucho la atención ya que califica aquellos pacientes que pueden tener una consulta virtual y discrimina a quienes requieren atención presencial”.

A su vez, el trabajo articulado con residentes y médicos de staff permite sostener un seguimiento riguroso y continuo, optimizando recursos sin perder calidad asistencial.

Fundación Parque de la Salud: inversión, innovación y sistema integrado

La Fundación Parque de la Salud se consolida como un actor estratégico en la transformación del sistema sanitario, promoviendo la incorporación de telemedicina, receta digital e instituciones conectadas bajo un mismo modelo de gestión.

Su rol no solo radica en la implementación tecnológica, sino en una política sostenida de inversión, capacitación y modernización que fortalece al Hospital Madariaga y a todo el Parque de la Salud. Este trabajo coordinado permite avanzar hacia un sistema más integrado, eficiente y centrado en el paciente, consolidando un estándar de atención que proyecta a la región hacia el futuro de la medicina.

Red digital en expansión: más acceso y menos barreras

Recordemos que la transformación digital del sistema sanitario misionero ya integra más de 77 instituciones públicas en una misma red, con casi 5.000 consultas mensuales por telemedicina, más de 9.000 turnos autogestionados a través del portal AlegraMed y unas 25.000 recetas digitales emitidas cada mes.

Desde la Dirección Ejecutiva del Hospital Madariaga se había dado a conocer que hubo un crecimiento importantísimo durante 2025, pero lo más relevante es la consolidación del proyecto.

Hoy existen más de 77 instituciones que comparten información sanitaria que repercute favorablemente sobre los pacientes ya que el portal permitió que se autogestionen más de 9.000 turnos por mes.

En paralelo, el valor de la receta digital marca un precedente importante dentro del sistema sanitario ya que se hacen más de 25.000 recetas por mes, evitando que el paciente tenga que trasladarse.