Telecom transmitirá por Flow todos los partidos del Mundial

Telecom Argentina anunció que transmitirá por Flow todos los partidos del Mundial de Fútbol 2026. En paralelo, el Grupo Clarín informó a la Bolsa la venta de sus participaciones en TyC Sports y Carburando, operación por la cual el grupo Werthein pagó 25 millones de dólares.

Con la incorporación de estas dos señales, Flow amplía su oferta de entretenimiento, garantizando a sus clientes acceso completo a eventos futbolísticos y otras disciplinas deportivas, incluyendo la totalidad de los encuentros de la próxima Copa Mundial de Fútbol.

Desde este miércoles, Flow sumará a su programación las señales deportivas de D-Sports (canales 109 y 110), que junto con TyC Sports estarán disponibles para todos los abonados en las diferentes plataformas de la plataforma.

Entre los eventos incluidos en la oferta a largo plazo de Flow se encuentran los partidos de los Campeonatos Mundiales de Fútbol de la FIFA y sus Eliminatorias, los Mundiales Sub 17 y Sub 20, las ediciones de la Copa América y la Copa Sudamericana, el Campeonato Mundial de Clubes y la Liga Española.

Gonzalo Hita, director de operaciones de Personal, destacó: “Seguimos evolucionando nuestra propuesta de entretenimiento a través de Flow mediante alianzas estratégicas que nos permiten ofrecer una experiencia cada vez más relevante para nuestros clientes”.

Agregó que el deporte, especialmente el fútbol, ocupa un lugar central en los hábitos de consumo, por lo que reforzaron su catálogo con contenidos en vivo y competencias de alto interés. El deporte en vivo ha sido siempre un eje destacado en la programación de Flow, que cuenta con más de 10 señales integradas, como Deportv, TyC Sports, ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN4, Fox Sports, Fox Sports2, Fox Sports3, GarageTV, Golf Channel y NBATV, entre otras.

Además, se trabaja en una experiencia más personalizada, incorporando funcionalidades que se adaptan a las preferencias de cada usuario.

En paralelo, Torneos y Competencias S.A. (Torneos), que hasta ahora poseía el 50% de Tele Red Imagen S.A. (Trisa), adquirió la participación accionaria remanente en dicha compañía, así como el 100% de Carburando S.A.U. La operación fue informada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El Grupo Clarín explicó en un comunicado a la CNV que Inversora de Eventos S.A., subsidiaria del grupo, notificó la aceptación por parte de Kindra International Limited, sociedad controlante de Torneos y Competencias, de la oferta de venta vinculada a la transferencia de las participaciones accionarias en Tele Red Imagen y Carburando. Kindra acordó pagar a Inversora de Eventos 25 millones de dólares por la transacción.

De este modo, con la adquisición de las señales de Torneos y Competencias, entre ellas TyC Sports, Telecom Argentina consolida su participación en el negocio de los derechos deportivos, su transmisión televisiva y la producción de contenidos asociados, a través de un contrato de largo plazo.

La consolidación de Trisa y Carburando dentro de Torneos, así como el acuerdo de largo plazo entre Torneos y Telecom, representan una clara alineación estratégica que permite ordenar y fortalecer la gestión de activos vinculados al deporte, maximizar sinergias operativas y desarrollar mayores capacidades de producción y comercialización.

Asimismo, garantizan que una cartera ampliada de eventos deportivos de primer nivel llegue de la mejor manera a los televidentes argentinos mediante Flow, el ecosistema líder en distribución de contenidos audiovisuales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Esta operación fortalece la oferta de Flow y posiciona a Torneos con una estructura más integrada y eficiente para competir en un mercado regional y cada vez más dinámico.

En un comunicado, Waiken ILW, holding titular de Torneos, señaló que con esta operación se consolida la integración de TyC Sports, afianzando su liderazgo en el país y la región. Además, destacó que esta evolución estratégica responde a una visión centrada en ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento, combinando estándares de producción de vanguardia, calidad de imagen, distribución y posicionamiento junto con la transmisión de eventos deportivos destacados a nivel nacional e internacional.