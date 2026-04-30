Techint y Mindlin perdieron y un gasoducto clave quedó para Víctor Contreras y la italiana SICIM

El consorcio Southern Energy, encargado del primer proyecto a gran escala de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) de Argentina, adjudicó la construcción del gasoducto a las empresas Víctor Contreras y la italiana SICIM. Además, asignó a Oilfield Production Services (OPS) la instalación de una planta compresora.

Según informó Clarín, las constructoras Víctor Contreras y SICIM se hicieron con los tres tramos principales, que suman 471 kilómetros, por un monto cercano a los 530 millones de dólares. Por su parte, OPS obtuvo la adjudicación para la planta compresora por aproximadamente 95 millones de dólares.

La obra completa del gasoducto dedicado a las exportaciones de GNL, que incluye trabajos adicionales no contemplados en esta licitación, tiene un costo cercano a los 1.300 millones de dólares. El gasoducto, licitado por San Matías Pipeline, se extenderá desde Tratayén, en Neuquén —en pleno corazón de Vaca Muerta— hasta el Golfo San Matías, en Río Negro, con una capacidad para transportar 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día (MMm³/d).

La oferta presentada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Víctor Contreras y SICIM resultó un 15% más económica —con una diferencia de alrededor de 80 millones de dólares— frente a la propuesta del consorcio Techint-Sacde. También quedó por detrás la alianza entre la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la firma local Contreras Hermanos.

Las constructoras vinculadas a Paolo Rocca y a la familia de Marcelo y Damián Mindlin ejecutaron en 2023 el gasoducto de Vaca Muerta, en 2024 la ampliación de Oleoductos del Valle (Oldelval), y actualmente están finalizando el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), pero en esta ocasión perdieron la continuidad del proyecto.

Por su parte, Pumpco, empresa de los hermanos Mas —dueños del club Inter Miami, donde juegan los campeones del mundo Lionel Messi y Rodrigo de Paul— sumó otra derrota en licitaciones petroleras, y continúa sin poder ingresar al mercado argentino, tras haber perdido también la adquisición del gasoducto Norte y del VMOS.

En tanto, OPS, propiedad del empresario Carlos Pérez —dueño del diario Río Negro y con creciente desarrollo en Neuquén— superó a Sacde, BTU —ambas con experiencia reciente en gasoductos—, Pecom —de la familia Pérez Companc— y Contreras Hermanos. La planta compresora se instalará en el kilómetro 80 de la traza y contará con una potencia de 46.000 HP.

Southern Energy (SESA) es un consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), de los Bulgheroni, con una participación del 30%; YPF, con el 25%; Pampa Energía, de los Mindlin y socios, con el 20%; la británica Harbour Energy, de capitales alemanes, con el 15%; y la noruega Golar LNG, propietaria de los buques, con el 10%.

Este proyecto cuenta con la protección jurídica del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla desembolsos por hasta 15.000 millones de dólares en las próximas décadas, de los cuales 2.441 millones se invertirán hasta abril de 2027.

Las obras comenzarán a mediados de este año y deberán estar concluidas poco antes de la mitad de 2028, cuando llegue a las costas de Río Negro el buque de licuefacción de gas natural MK II, actualmente en proceso de reconversión en China.

Previo a esto, desde la primavera de 2027, Southern Energy iniciará la venta de gas licuado equivalente a 2,45 millones de toneladas métricas por año (MTPA), o unos 11,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, mediante el buque Hilli Episeyo, que finalizará su contrato en Camerún este año y luego será preparado en un astillero de Singapur antes de llegar a Argentina.

Con ambos barcos en operación, la capacidad de licuefacción aumentará a 6 MTPA, equivalentes a unos 27 MMm³/d, lo que representa aproximadamente el 20% de la producción nacional promedio actual. Se estima que las exportaciones generarán ingresos por cerca de 2.500 millones de dólares al año.

El consorcio liderado por PAE ya concretó un contrato de exportación de GNL con la empresa pública alemana Securing Energy for Europe (SEFE) por 2 MTPA durante ocho años. Actualmente, continúa negociando contratos con posibles compradores como Brasil, China, India, Corea del Sur, Japón y, eventualmente, Argentina en picos de demanda invernal.

En otro frente, Techint tuvo un fallo favorable en la Justicia. La petrolera del grupo, Tecpetrol, obtuvo la razón en un juicio contra el Estado nacional por el pago de subsidios al gas comprometidos en la resolución 46/2017 de la Secretaría de Energía, incumplidos durante el gobierno de Mauricio Macri.

El juez Enrique Lavié Pico ordenó al Estado el pago de aproximadamente 2.500 millones de pesos, más intereses, desde 2018, correspondientes al gas de Fortín de Piedra, un área de Vaca Muerta donde el grupo de Paolo Rocca realizó una inversión rápida de 1.700 millones de dólares, respaldada en la promesa de precios diferenciales con un tope de