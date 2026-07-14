«¿Te va un cheto botinero bien obediente?»: pedían fotos íntimas a juveniles de Independiente a cambio de plata

Dos adultos fueron detenidos acusados de contactarse con adolescentes de entre 13 y 17 años, integrantes de las divisiones juveniles del Club Atlético Independiente, bajo perfiles falsos en redes sociales, ofreciéndoles dinero a cambio de fotos íntimas y datos de otros jugadores.

Los sospechosos, un docente de Geografía de escuelas secundarias en Ituzaingó y Morón, y un empleado del Ministerio de Salud de la Nación, fueron arrestados a fines de mayo tras la denuncia del club y de los familiares de las víctimas. Recientemente, el Juzgado de Garantías N° 4 de Avellaneda-Lanús dictó prisión preventiva para ambos, quienes permanecerán detenidos hasta la etapa de juicio.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía bonaerense, bajo la supervisión de la UFI Nº 2 de Avellaneda-Lanús. Los detenidos son Martín Eduardo Diez, de 41 años, y Gustavo Aníbal Bautista, de 52.

Según declaraciones de los jóvenes, uno relató: «Me dijo que era un ‘botinero’, que ayudaba a los jugadores que querían ser profesionales». Otro reveló que le prometieron 5.000 pesos por cada futbolista que consiguiera, exceptuando a arqueros y jugadores mayores de 19 años, exigiendo además que fueran “bien marcaditos”. Les indicaban cómo acercarse a sus compañeros, sugiriendo enviarles mensajes en Instagram con frases como: “Te va un cheto botinero bien obediente que te paga cosas por semana”.

Bautista realizó una transferencia de 30.000 pesos a un niño de 13 años, a cambio de obtener nuevos contactos y fotos de lo adquirido con el dinero enviado. Se contabilizaron al menos 17 transferencias entre enero y abril de 2026, todas a menores de edad.

En otros casos, los acusados se hacían pasar por mujeres para solicitar fotos y videos sexuales, iniciando las conversaciones con dinero para ganar la confianza de los adolescentes. En una de ellas, ofrecían “10 mil pesos por semana”.

Una madre alertada por su hijo comenzó un intercambio con los agresores, haciéndose pasar por él. Tras transferirles 30.000 pesos, detectó capturas de pantalla y los agresores eliminaron la cuenta, cortando la comunicación.

El juez Hugo Lladó dispuso la prisión preventiva para Bautista por los delitos de captación por medios tecnológicos de menores de edad con fines sexuales reiterados y corrupción de menores. Para Diez, la prisión preventiva fue dictada por captación tecnológica de menores con fines sexuales en concurso real con corrupción de menores para cometer delitos contra la integridad sexual.

En los dispositivos secuestrados se hallaron fotos y videos de adolescentes, así como búsquedas en línea de material con menores de edad.

La causa continúa en trámite mientras se aguarda la próxima instancia judicial.