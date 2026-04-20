Tareferos y productores yerbateros cortan la ruta 14 en Dos de Mayo

La demanda por un precio de referencia considerado justo volvió a expresarse en las calles este lunes. Además, se prevé la instalación de un acampe en la plaza 9 de Julio, frente a la Casa de Gobierno. En cuanto al corte, se realiza de forma intermitente, permitiendo la circulación vehicular cada 15 minutos.

Trabajadores tareferos y productores decidieron trasladar nuevamente el reclamo del sector yerbatero a la vía pública. La protesta se concentra sobre la ruta nacional 14, a la altura del acceso a la localidad de Dos de Mayo, donde denuncian la falta de definiciones en torno a un valor de referencia que garantice condiciones justas. La interrupción del tránsito no es total, ya que se habilita el paso de vehículos en intervalos regulares, sin un horario de finalización confirmado.

Desde la zona centro, los yerbateros remarcaron la urgencia de obtener respuestas por parte de las autoridades, en pleno desarrollo de la zafra gruesa iniciada recientemente en toda la región.

El lema “El Estado es responsable” sintetiza el malestar creciente entre trabajadores y productores, quienes cuestionan las políticas nacionales orientadas al libre mercado. Señalan que esta situación dejó al Instituto Nacional de la Yerba Mate sin herramientas para establecer precios, lo que, aseguran, beneficia principalmente a los sectores industriales.

A esto se suma el reciente rechazo del directorio del organismo a fijar un valor de referencia, lo que representó un nuevo revés para los productores misioneros. Tampoco prosperó la propuesta del Gobierno provincial que buscaba brindar mayor previsibilidad al mercado y transparentar costos al inicio de la campaña 2026, por lo que el escenario volvió a un punto inicial.

En medio de un contexto económico complejo y con ingresos en caída, la medida de fuerza comenzó durante la mañana y, hasta el mediodía, el corte sobre la ruta 14 continuaba activo.

Por otro lado, también se había anunciado un posible acampe en la plaza 9 de Julio, frente a la Casa de Gobierno en Posadas. Esta acción había sido acordada días atrás, aunque no se confirmó si finalmente se llevó a cabo.