Tamara Báez, ex de L-Gante, enfrentó las críticas por los precios de su local de ropa: «Dejen vivir, reinas»

Actualmente, Tamara Báez, expareja de L-Gante, mantiene un perfil bajo y dedica la mayor parte de su tiempo a la crianza de Jamaica, la hija que tienen en común, además de ocuparse por completo de su nuevo local de indumentaria ubicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Tras inaugurar su emprendimiento, Báez mostró algunas prendas disponibles y los precios correspondientes, lo que desató una ola de críticas a través de las redes sociales. Los valores de la mercadería oscilaron entre los 20 mil y 60 mil pesos, según el tipo de artículo.

En su cuenta oficial de Instagram (@tamibaez222), donde reúne 786 mil seguidores, la influencer respondió con un mensaje contundente: “Estoy acostumbrada a que siempre hablen, total siempre suma, sea bueno o malo”. Estas palabras fueron en respuesta a quienes la acusaron de manejar precios “abusivos” y de estar “alejada de la realidad”.

Báez profundizó su postura afirmando: “Realmente, yo no estoy para competir con nadie”, aclarando que su objetivo con el emprendimiento no es rivalizar con otras marcas, sino impulsar sus ventas y continuar creciendo profesionalmente. Agregó: “Yo estoy para lograr todo lo que me propuse, sin mirar la vida del otro y poder ayudar a mi familia en todo lo que pueda. Aprendan y dejen vivir, reinas, sin foto y con cuentas falsas”, en clara alusión a los perfiles anónimos que la critican en redes.

Además, destacó el trabajo del equipo que la acompaña en este nuevo proyecto: “Tengo un terrible equipo trabajando conmigo, siempre agradecida”, junto a una imagen en la que se la ve en su local rodeada de prendas y accesorios.

A mediados de abril, Tamara confirmó a través de sus redes sociales que estaba en plena construcción de la tienda mostrando las primeras etapas del armado y la decoración del espacio. En la publicación anticipó: “Creando el lugar para mis girls (chicas). Falta menos”, y exhibió detalles como los vestidores con espejos de marco rosado, color que se convirtió en distintivo del local.

Finalmente, para oficializar la apertura, Báez compartió imágenes del espacio ya consolidado, mostrando su nuevo desafío profesional.

Entre las prendas exhibidas, presentó una remera gris de manga corta y cuello ovalado con un valor de 12 mil pesos, acompañada del mensaje: “Bonito y barato”. También promocionó un pijama rosa ajustado, compuesto por manga larga y pantalón al cuerpo, que lució frente al espejo y cuyo precio asciende a 50 mil pesos. Por último, mostró un chaleco negro tipo aviador de diseño invernal, confeccionado en ecocuero con interior de corderito blanco, cierre metálico y bolsillos delanteros, cuya venta es de 60 mil pesos.