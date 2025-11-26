Tailandia: una mujer despertó dentro del ataúd minutos antes de que la cremaran

Un insólito episodio ocurrió el lunes en un templo budista de Tailandia cuando una mujer de 65 años se movió dentro de su ataúd minutos antes de ser cremada. El momento quedó registrado en un video que luego difundió el centro religioso ubicado en las afueras de Bangkok, la capital del país.

En la grabación se observa a la mujer —delgada, recostada dentro del féretro que estaba en la parte trasera de una camioneta— moviendo levemente los brazos. Las imágenes, que generaron inmediata conmoción, fueron publicadas después en Facebook.

El hermano de la mujer, que había sido declarada muerta dos días antes, trasladó el ataúd al templo Wat Rat Prakhong Tham, en la ciudad de Nonthaburi. Pero antes de que comenzara la incineración, la mujer dio señales de vida.

Pairat Soodthoop, director de asuntos generales y financieros del templo, relató que el personal escuchó un golpe débil que provenía del cajón minutos después de su llegada para la ceremonia, motivo por el cual pidió que lo abrieran.

«Me sorprendió un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd y todo el mundo se sobresaltó. La vi abrir ligeramente los ojos y golpear el ataúd. Debía de llevar un buen rato golpeando», explicó a la agencia AP.

La mujer fue trasladada a un hospital cercano. Foto: EFE

Los medios tailandeses identificaron a la mujer como Chonthirat Sakulkoo, quien llevaba unos dos años postrada en cama.

Cuando su salud se deterioró y dejó de responder, su hermano la colocó en un ataúd y la llevó hasta el Hospital Universitario Chulalongkorn, en Bangkok, situado a unos 500 kilómetros de su hogar en la provincia de Phitsanulok. La intención era cumplir el deseo de Chonthirat de donar sus órganos. Sin embargo, el centro médico rechazó el cuerpo porque no contaba con un certificado de defunción.

Ante la negativa, el hermano optó por trasladarla al templo, donde se ofrecen servicios de cremación gratuitos.

Fue allí, ya en Wat Rat Prakhong Tham, cuando advirtieron que la mujer estaba con vida, aunque en un estado de gran deterioro y con muy poca fuerza para moverse.

Tras el impacto por la escena, el personal del lugar la trasladó a un hospital cercano para recibir atención médica. Según informaron desde el templo, el abad asumió la responsabilidad de cubrir los gastos derivados de la situación.