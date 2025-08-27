Taco Pozo: Hallaron sana y salva a Ludmila Maldonado

27 de agosto de 2025 Lectores: 9

Taco Pozo, Chaco. Tras horas de intensa búsqueda, fue encontrada sana y salva Ludmila Maldonado, la niña de 9 años que había desaparecido en la zona rural de Paraje El Laurel.

Según los primeros reportes, la menor fue localizada durmiendo en el monte, cerca de la vivienda de un familiar, en una zona de difícil acceso y con escasa señal de telefonía celular. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud.

Con el hallazgo, las autoridades desactivaron el protocolo de búsqueda que se había desplegado en toda la región.

El Comisario Mayor Mariano Rudaz, director de Zona Interior Charata, confirmó la noticia y destacó la labor del personal policial y de los equipos que trabajaron intensamente hasta dar con el paradero de la niña.

La comunidad respira aliviada tras el hallazgo de Ludmila, que ya se encuentra junto a su familia.

