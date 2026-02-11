Sydney Sweeney al desnudo: las curvas y el poder empresarial detrás de SYRN, su nueva línea de lencería

Sydney Sweeney se ha consolidado como una de las actrices más populares y magnéticas de su generación. Pero su impacto no solo se debe a su talento, sino a una imagen pública que domina la conversación global.

Desde que saltó al estrellato mundial como Cassie Howard en la aclamada serie de HBO, Euphoria, la actriz ha navegado por las aguas turbulentas de una fama que se siente tan intensa como divisiva.

Ese éxito masivo ha venido acompañado de una lupa constante y un debate agotador sobre la hipersexualización, convirtiéndola en la estrella más polarizadora de 2025.

Pero en 2026, lejos de esconderse, Sydney utiliza las polémicas que rodean su persona como combustible para su nueva evolución empresarial.

Su aparición en la portada del Love Issue de Cosmopolitan fue una jugada maestra de empoderamiento. Con una sesión de fotos que quita el aliento, la actriz de 28 años posó casi al desnudo para promocionar SYRN, su esperada línea de lencería.

La movida llega justo después de su última gran polémica: su reciente campaña donde «vandalizó» el emblemático cartel de Hollywood. Ese acto de rebeldía dejó claro que Sydney ya no pide permiso para ocupar su lugar en la industria, ni para mostrar sus atributos.

SYRN: El lenguaje del control y la seducción

En la sesión, vemos a una Sydney que domina la cámara, mostrando tanto su cuerpo idealizado como su agudo instinto empresarial.

Para la actriz, las imágenes hablan de un control que trasciende las palabras, afirmando con encaje lo que el lenguaje no alcanza a explicar.

“Así es como me comunico con mi público. Quiero mostrarles a las mujeres que podemos recuperar nuestro poder”, confesó a la revista.

En un panorama digital ansioso por juzgar, ella elige la provocación como un manifiesto de libertad personal y profesional absoluta.

“Esta es mi manera de recuperar mi cuerpo y mi narrativa, y usarlas para empoderar a otras mujeres”, sentenció la rubia debilidad de la industria.

De la inseguridad escolar al diseño

SYRN no es un proyecto de vanidad, sino una solución a problemas que Sydney ha enfrentado desde su adolescencia.

Aunque hoy luce con seguridad absoluta, el camino no fue fácil. La actriz compartió que en sexto grado ya usaba una talla 32 DD, lo que complicó su relación con la ropa interior y su anatomía.

Esa experiencia la marcó de por vida: “Recuerdo ir a comprar mi primer sostén con aro. Era de seda y el único con el que me sentía cómoda”.

Sin embargo, esa prenda vieja es hoy el estándar de su oficina. “Si no lo usara, no querría fabricarlo”, sentenció sobre sus puntos no negociables.

“Quiero hacer sostenes que se queden con las mujeres. Es muy difícil encontrar prendas que te sujeten pero no se suban”, explicó a Cosmopolitan sobre su faceta técnica. “No quiero que ninguna chica se sienta como yo tras ser criticada por un ataque que no pude controlar”.

¿Provocación o empoderamiento?

Publicar una sesión tan sensual en el panorama actual es una apuesta arriesgada que Sydney asume con total naturalidad.

La actriz es consciente de que su cuerpo es un mensaje y que muchos intentarán darle un significado que no le pertenece:

“La gente dirá: ‘Oh, lo hace por los chicos’. Pero yo pienso: ‘¿Qué es más de chica que ser dueña de tu cuerpo?’”, disparó con firmeza.

Así, Sweeney busca que SYRN represente el poder de elección, ya sea para lucirse ante alguien o simplemente para verse al espejo.

Rompiendo el silencio tras la hipersexualización

Tras años de ser el centro de la hipersexualización mediática, Sydney ha decidido dejar de callar ante las críticas negativas.

“Recientemente me he cuenta de que mi silencio solo ha ahondado la brecha. Espero que este año nos centremos en lo que nos une”, comentó a People, subrayando que su postura siempre ha sido unir a la gente y rechazar el odio que a veces genera su exposición masiva.

La actriz no quiere que ninguna joven pase por el escrutinio que ella sufrió: “He lidiado con esto toda mi vida. Siento que he explicado cómo funcionan los senos por siglos”.

Con SYRN, Sydney Sweeney no solo vende lencería fina; vende la oportunidad de ser la dueña absoluta de la propia mirada.