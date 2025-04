Suspendieron los partidos del fútbol argentino por la muerte del papa Francisco: qué pasa con el Superclásico

La AFA confirmó la postergación de encuentros tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, y surge la duda sobre cómo continuará el certamen.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió este lunes suspender todos los partidos oficiales que estaba programados, en señal de duelo por la muerte del papa Francisco, por lo que surgieron dudas sobre cómo siguen las diferentes jornadas y torneos, justo en la previa a un nuevo Superclásico.

En total, se postergaron nueve encuentros correspondientes a distintas categorías del fútbol local, todos programados para disputarse este lunes 21 de abril: tres del Torneo Apertura de Primera División, dos de la Primera Nacional, uno de la B Metropolitana y tres de la Primera C.

Todos ellos, salvo el de Argentinos Juniors y Barracas Central que se adelantará, se disputarán este martes en el mismo horario en el que estaban pautados originalmente.

Además, la AFA definió que en todos los estadios se realizará un minuto de silencio antes del inicio de los partidos en homenaje al Sumo Pontífice.

Qué va a pasar con el Superclásico y la fecha 15 del Torneo Apertura

Hasta el momento, la AFA no informó cambios en el cronograma de la fecha 15 del Torneo Apertura. Por lo que, hasta este mismo lunes, la jornada se disputaba con normalidad.

De esta forma, de no haber cambios, el Superclásico se disputa este domingo desde las 15.30 en el Monumental.

El cronograma completo para este martes 22 de abril será el siguiente:

15.30 – Sacachispas vs. Acassuso (Primera B Metropolitana)

15.30 – Centro Español vs. Luján (Primera C)

15.30 – Sportivo Barracas vs. Victoriano Arenas (Primera C)

15.30 – Central Ballester vs. Deportivo Paraguayo (Primera C)

17.10 – Defensores de Belgrano vs. Temperley (Primera Nacional)

19.00 – Tigre vs. Belgrano (Primera División)

19.00 – Argentinos Juniors vs. Barracas Central (Primera División)

21.10 – Ferro vs. Atlanta (Primera Nacional)

21.15 – Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Primera División)

Por otra parte, cabe recordar que este fin de semana también fue suspendido el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente, correspondiente al Torneo Apertura, debido a una intensa tormenta que impidió el desarrollo del juego en el estadio Monumental José Fierro.

Ese encuentro todavía no tiene una fecha de reprogramación definida. El «Rojo» propuso jugarlo el miércoles 30 de abril, aprovechando su semana libre en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el «Decano» tiene que enfrentar a Godoy Cruz el lunes 28 en Mendoza, lo que complica la logística por los tiempos de viaje y descanso. A esto se suma que el fin de semana del 10 y 11 de mayo comenzarán los octavos de final del torneo, por lo que el calendario se ajusta cada vez más.