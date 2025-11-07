Superclásico Boca vs. River, por el Torneo Clausura 2025: día, hora, formaciones y dónde verlo en vivo

Este domingo se juega uno de los partidos más esperados del año. El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura, desde las 16.30, se disputará en La Bombonera y será trasmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports.

El Xeneize llega al duelo en su mejor momento del año, viene de lograr dos triunfos seguidos como visitante frente a Estudiantes de La Plata por 2 a 1 y Barracas Central por 3 a 1, es el puntero de la Zona A con 23 puntos y se encuentra en la segunda posición en la tabla general, clasificando momentáneamente a la siguiente Copa Libertadores.

El Millonario es todo lo contrarío, el conjunto de Núñez perdió 8 de sus últimos 10 partidos y quedó eliminado de la Copa Libertadores frente al Palmeiras y de la Copa Argentina tras caer por penales ante Independiente de Mendoza. El entrenador Marcelo Gallardo sigue sin levantar cabeza, no logra hacer funcionar a un plantel de elite. Su equipo marcha 6° en la Zona B, y peligra su clasificación al máximo torneo continental si sufre una derrota frente a los dirigidos por Claudio Úbeda.

El árbitro designado para repartir justicia es Nicolás Ramírez, el flamante referí que dirigió la final de la Copa Argentina, se hará cargo del encuentro por tercera vez consecutiva. Estuvo el semestre pasado en el triunfo por 2 a 1 en el Estadio Monumental y también fue juez de la victoria por 1-0 en La Bombonera. Es decir, lleva dos victorias a favor de River. En el VAR va a estar Héctor Paleta, también por tercera vez consecutiva.

Nicolás Ramírez. FOTO: Marcelo Carroll – FTP CLARIN

La posible formación de Boca vs River por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

La posible formación de River vs Boca por el Torneo Clausura

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Juan Portillo, Enzo Pérez, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Maxi Salas.

Boca vs. River Plate, por la fecha 15 del Torneo Clausura: todos los datos

Hora: 16:30

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Alberto José Armando