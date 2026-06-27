Superávit cambiario en mayo: exportaciones crecen 17% e importaciones caen 19%

La cuenta corriente cambiaria registró en mayo su segundo superávit mensual consecutivo, alcanzando un saldo positivo de 1.877 millones de dólares, impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones durante el mes. Este resultado representa la mejor cifra desde septiembre del año pasado, cuando se había registrado una baja temporal en los envíos al exterior.

El superávit creció en 544 millones de dólares respecto a abril, mes en el que se había observado el primer saldo positivo tras seis meses consecutivos de déficit, según el balance cambiario publicado por el Banco Central (BCRA).

La cuenta corriente cambiaria refleja el flujo de dólares que ingresan y egresan del país por comercio, servicios, préstamos, rentas, dividendos y transferencias al exterior. Un déficit indica que los pagos superan los ingresos, mientras que un superávit refleja lo contrario.

Dentro de este indicador, el subrubro de Bienes suele presentar superávit, al estar vinculado al saldo exportador, mientras que Servicios tiende a ser deficitario. Además, se incluyen los rubros Ingreso primario e Ingreso secundario, relacionados con pagos de deuda y remesas de utilidades, respectivamente.

En mayo, las operaciones de la cuenta corriente mostraron un superávit explicado por un ingreso neto de 4.322 millones de dólares en la cuenta de Bienes, compensado parcialmente por egresos netos en Ingreso primario (1.642 millones), Servicios (802 millones) e Ingreso secundario (1 millón).

El saldo del comercio exterior de bienes creció un 46,7% respecto al mes anterior, totalizando ingresos por 4.322 millones de dólares y evidenciando una mejora interanual del 138,7%. Este resultado se fundamentó en cobros por exportaciones por 9.297 millones, un 17% más que en mayo del año pasado, mientras que los pagos por importaciones descendieron un 19% interanual, alcanzando 4.975 millones de dólares.

El complejo aceitero y cerealero reportó ventas al exterior por 3.276 millones de dólares en cobros de exportaciones a través del mercado cambiario. Por su parte, el resto de los sectores alcanzó ingresos históricos por 6.021 millones. Excepto Agricultura, Ganadería y otras actividades primarias, todos los sectores evidenciaron incrementos interanuales en sus ventas externas, destacándose Minería con un aumento del 104% y Energía con un 87%.

En cuanto a las importaciones, todos los sectores tuvieron disminuciones interanuales, con una caída notable del 46% en el sector Energía, que generó ingresos netos récord por 1.542 millones de dólares, superando en un 200% los niveles de mayo de 2025.

Por otro lado, la cuenta Servicios presentó un déficit de 802 millones de dólares en mayo, lo que implicó un incremento mensual de 128 millones. En particular, la subcuenta Viajes y Pasajes mostró egresos netos por 582 millones, 125 millones más que en abril. Los pagos brutos al exterior se mantuvieron estables en 859 millones, pero los ingresos se redujeron en 100 millones hasta 278 millones.

El resto de Servicios registró egresos netos en Otros Servicios (311 millones), Fletes y Seguros (114 millones) y Bienes despachados mediante servicios postales (110 millones), parcialmente compensados por ingresos netos de 315 millones en Servicios empresariales, profesionales y técnicos.

Finalmente, la cuenta Ingreso primario reflejó una salida neta de 1.642 millones de dólares en mayo, debido principalmente a egresos netos de intereses por 1.158 millones. De estos, 759 millones correspondieron a pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) realizados por el Gobierno.

Además, los egresos por giro de utilidades y dividendos alcanzaron los 476 millones de dólares. Los sectores con mayor demanda de divisas para este concepto fueron Energía (172 millones), Entidades Financieras (99 millones) y Metales Comunes y Elaboración (67 millones). Cabe destacar que los giros de dividendos al exterior empezaron a habilitarse a partir de este año.