Sueldos millonarios: el juego de la silla en el directorio de YPF

Manuel Adorni debe renunciar al directorio de YPF, ya que representa las acciones clase A del Estado nacional y, tras su salida del Poder Ejecutivo, no puede mantener un cargo desde el cual se define la política de la principal petrolera del país.

Adorni fue designado director de YPF en función de su rol en el Gobierno, pero no pudo cobrar los honorarios correspondientes en un cuerpo conformado por 11 directores titulares, seis suplentes y seis síndicos (tres titulares y tres suplentes). El presupuesto aprobado para honorarios y funcionamiento en la última asamblea de YPF asciende a 14.000 millones de pesos para todo 2026, aproximadamente 9,4 millones de dólares.

La vacante que deja Adorni debería ser ocupada por el recientemente designado jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien asumiría sin recibir honorarios. Santilli representaría a las acciones tipo A, mientras que el resto de los miembros del directorio representan las acciones tipo D.

Por su parte, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos continúa como director, al igual que Lisandro Catalán, ex ministro del Interior. Estas designaciones generan interés debido a los elevados sueldos que perciben, aunque desde la petrolera destacan que están acordes con los salarios del sector petrolero a nivel global y que el presupuesto también cubre gastos de traslados, viáticos y viajes de los directores.

Una parte significativa de los directores representa a las provincias. Actualmente, ocupan estos puestos las jurisdicciones de Neuquén, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, que suelen rotar con provincias con menor producción petrolera como Salta y Catamarca.

Existen numerosas anécdotas sobre las reuniones, que se realizan mensualmente y en ocasiones quincenalmente, en la torre de cristal sede de YPF en Puerto Madero, obra del arquitecto César Pelli. Por ejemplo, al ganar la gobernación de Neuquén, Rolando Figueroa desplazó del directorio al entonces gobernador Omar Gutiérrez, designando en su lugar a su ministro de Economía, Guillermo Gustavo Koenig, quien no cobra honorarios.

Asimismo, la ministra de Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, tuvo que renunciar al directorio de YPF por un conflicto de intereses al cobrar doble sueldo como ministra y directora de la petrolera. Fue reemplazada por César Biffi. De forma similar, Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro y pareja del gobernador Alberto Weretilneck, debió retirarse anticipadamente de su asiento provincial, que es rotativo y tiene una duración de seis meses.

Entre los directores se encuentran también Martín Maquieyra, ex legislador de La Pampa con especialización en economía, energía y desarrollo sustentable, quien fue clave en la aprobación de la Ley de Bases; Gerardo Canseco, vinculado al sector sindical; y Eduardo Ottino, ex ejecutivo del Grupo Techint. Por Chubut, Emiliano José Mongilardi fue designado por sus estrechos lazos con el sindicato petrolero. La nómina se completa con Maximiliano Dalessio, presidente de Terra Ignis Energía, empresa provincial de energía de Tierra del Fuego.