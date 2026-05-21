Suben los precios de PlayStation Plus: cuánto costará cada plan desde hoy

Sony confirmó un nuevo aumento en los precios de PlayStation Plus, el servicio de suscripción que permite jugar en línea, acceder a juegos mensuales y disfrutar de beneficios exclusivos dentro de la plataforma.

El incremento comenzará a aplicarse a partir del 20 de mayo de 2026, afectando inicialmente a nuevos usuarios en distintas regiones del mundo. Sin embargo, la compañía aún no ha precisado qué países estarán incluidos en este ajuste.

Según informó PlayStation, los nuevos precios impactarán principalmente en los planes Essential de uno y tres meses:

– Plan mensual: 10,99 dólares, 9,99 euros o 7,99 libras esterlinas.

– Plan trimestral: 27,99 dólares, 27,99 euros o 21,99 libras esterlinas.

Por el momento, Sony no detalló cambios en los planes anuales ni en las categorías Extra o Deluxe/Premium.

La empresa japonesa aclaró que la suba afectará únicamente a nuevos suscriptores. Los usuarios con membresías activas mantendrán el precio actual siempre que no interrumpan el servicio ni modifiquen su plan.

Aunque Sony comunicó el aumento con valores en dólares, euros y libras esterlinas, no confirmó específicamente qué mercados estarán incluidos. En este sentido, Argentina no figura entre los países confirmados ni descartados, por lo que aún se desconoce si el ajuste llegará al país o cuándo podría aplicarse.

La noticia generó rápidamente reacciones en redes sociales y foros del ambiente gamer. Varios usuarios cuestionaron la falta de información concreta sobre Latinoamérica y destacaron que PlayStation ha aplicado aumentos constantes en sus servicios en los últimos años.

También se registraron críticas en cuanto al precio del servicio en comparación con la competencia, especialmente frente a Xbox Game Pass y otras plataformas de suscripción.

PlayStation Plus ofrece diferentes beneficios según el plan seleccionado, que incluyen acceso al juego online, juegos mensuales gratuitos, almacenamiento en la nube, descuentos exclusivos y catálogos de juegos clásicos y modernos en las categorías superiores. Actualmente, el servicio se divide en tres planes: Essential, Extra y Deluxe/Premium.